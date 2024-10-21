Конор програв 500 тис доларів на поєдинку Нганну – Феррейра

Ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у двох вагових категоріях Конор Макгрегор програв 500 тис доларів на поєдинку Френсіс Нганну – Ренан Феррейра.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Конор поставив кошти на перемогу нокаутом Феррейри. Оскільки камерунець нокаутував бразильця у першому раунді, то ірландець втратив усі кошти.

"Багаті стануть багатшими, я поверну ці гроші", – написав Макгрегор у соцмережі "Х".

Щоправда, потім Конор виділив пост.

Нагадаємо, Макгрегор свій наступний бій проведе 1 лютого 2025 року. Його суперником буде Ден Хукер. Для нього це буде перший поєдинок з липня 2021 року, коли він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є.