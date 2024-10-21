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Конор програв 500 тис доларів на поєдинку Нганну – Феррейра

Олександр Булава — 21 жовтня, 18:59
Конор програв 500 тис доларів на поєдинку Нганну – Феррейра
Конор Макгрегор
Getty Images

Ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у двох вагових категоріях Конор Макгрегор програв 500 тис доларів на поєдинку Френсіс Нганну Ренан Феррейра.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Конор поставив кошти на перемогу нокаутом Феррейри. Оскільки камерунець нокаутував бразильця у першому раунді, то ірландець втратив усі кошти.

"Багаті стануть багатшими, я поверну ці гроші", – написав Макгрегор у соцмережі "Х".

Щоправда, потім Конор виділив пост.

Нагадаємо, Макгрегор свій наступний бій проведе 1 лютого 2025 року. Його суперником буде Ден Хукер. Для нього це буде перший поєдинок з липня 2021 року, коли він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є.

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