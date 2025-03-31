Макгрегор міг провести бій в Алькатрасі

Зірка UFC Конор Макгрегор розповів, що міг у червні провести бій в Алькатрасі, проте він відмовився від поєдинку.

Слова бійця передає MMA Mania.

"Нещодавно була можливість в червні битися в Алькатрасі. До мене звернулися, і ця пропозиція була не варта мене. Як боєць, я повинен знати собі ціну. Я тримаю всі рекорди з PPV. Я тримаю всі рекорди з проданих квитків. І моє повернення визнають найбільшим чи найвеличнішим, найбільш очікуваним поверненням усіх часів. Тож все має бути правильно", – сказав Макгрегор.

Нагадаємо, напередодні Конор Макгрегор повідомив, що збирається балотуватися на посаду президента Ірландії. Наступні вибори відбудуться 11 листопада 2025 року. Макгрегор натякав на свої плани балотуватися ще на початку вересня минулого року.

Чинним президентом Ірландії є Майкл Хіггінс, він обіймає цю посаду з 2011 року. Президента обирають на загальних виборах. Каденція триває сім років. Перші вибори президента відбулися 1938 року. За цей період в Ірландії було обрано 9 президентів.

36-річний Макгрегор народився у Дубліні. За кар'єру в змішаних єдиноборствах Конор провів 28 боїв, у 22 з яких переміг. Одночасно володів чемпіонськими титулами UFC у напівлегкій і легкій вагових категоріях.