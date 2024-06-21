Мак-Грегор назвав причину зняття з бою проти Чендлера

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор заявив, що причиною скасування поєдинку проти Майкла Чендлера на турнірі UFC 303 стала травма пальця.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ми були готові до цього бою, що його скасування було для нас абсолютно болісним. У нас відбулася втрата концентрації, ми приступили до тренування без повного захисного екіпірування, і я влучив пальцем об лікоть і зламав палець начисто. Знадобиться кілька тижнів, от і все

Моє повернення обов'язково відбудеться, і це буде стовідсотковий Конор Мак-Грегор. Фанати на це заслуговують і ми вже близькі. Ми трохи втратили концентрацію і трапилася травма, але ми засвоїли урок і йдемо далі. У мене в контракті ще два бої буде — це Чендлер чи ні, побачимось на вершині!", — написав Мак-Грегор.