Мак-Грегор назвав причину зняття з бою проти Чендлера
Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор заявив, що причиною скасування поєдинку проти Майкла Чендлера на турнірі UFC 303 стала травма пальця.
Про це він повідомив у Twitter.
"Ми були готові до цього бою, що його скасування було для нас абсолютно болісним. У нас відбулася втрата концентрації, ми приступили до тренування без повного захисного екіпірування, і я влучив пальцем об лікоть і зламав палець начисто. Знадобиться кілька тижнів, от і все
Моє повернення обов'язково відбудеться, і це буде стовідсотковий Конор Мак-Грегор. Фанати на це заслуговують і ми вже близькі. Ми трохи втратили концентрацію і трапилася травма, але ми засвоїли урок і йдемо далі. У мене в контракті ще два бої буде — це Чендлер чи ні, побачимось на вершині!", — написав Мак-Грегор.
Нагадаємо, поєдинок був запланований на 30 червня в рамках UFC 303, але його скасували через травму Конора.
Мак-Грегор провів останній бій у липні 2021 року, коли програв Дастіну Пуар’є.