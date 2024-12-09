Конфуз ринг-герл UFC: сукня розійшлася у пікантному місці прямо на церемонії нагородження
Ринг-герл UFC Бріттні Палмер, яка здобула титул Ринг-герл року у грудні 2023 року, зіткнулася з неприємним моментом під час церемонії нагородження. Її обтислива блакитна сукня несподівано розійшлася по шву, оголивши спину та пікантну частину тіла.
У новому відео Бріттні, якій зараз 37 років, розповіла про цей випадок, показавши, як саме стався конфуз. На щастя, її скромність врятували спідня білизна в тон сукні, але момент точно запам’ятався.
"Давайте поговоримо про мою "блакитну сукню. Я дуже нервувала на нагородженні і не заходила до вбиральні до моменту, коли ми були вже на вечері. І ось тоді моя сукня розійшлася прямо посередині спини".
"Добре, що це сталося після моєї промови. Це точно ніч, яку я ніколи не забуду!" – написала дівчина.
Попри конфуз, Бріттні залишалася впевненою і продовжила вечір із посмішкою, перетворивши неприємну ситуацію на ще одну яскраву історію для своїх шанувальників.