Конфуз ринг-герл UFC: сукня розійшлася у пікантному місці прямо на церемонії нагородження

Ринг-герл UFC Бріттні Палмер, яка здобула титул Ринг-герл року у грудні 2023 року, зіткнулася з неприємним моментом під час церемонії нагородження. Її обтислива блакитна сукня несподівано розійшлася по шву, оголивши спину та пікантну частину тіла.

У новому відео Бріттні, якій зараз 37 років, розповіла про цей випадок, показавши, як саме стався конфуз. На щастя, її скромність врятували спідня білизна в тон сукні, але момент точно запам’ятався.

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"Давайте поговоримо про мою "блакитну сукню. Я дуже нервувала на нагородженні і не заходила до вбиральні до моменту, коли ми були вже на вечері. І ось тоді моя сукня розійшлася прямо посередині спини".

"Добре, що це сталося після моєї промови. Це точно ніч, яку я ніколи не забуду!" – написала дівчина.

Brittney Palmer’s dress ripped after winning ‘Octagon Girl Of The Year’ at World MMA Awards 2023 #UFC #MMA pic.twitter.com/tONeM86PUT — Joey Bitcoins (@pepebitcoins) December 8, 2024

Попри конфуз, Бріттні залишалася впевненою і продовжила вечір із посмішкою, перетворивши неприємну ситуацію на ще одну яскраву історію для своїх шанувальників.