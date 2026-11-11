Колишня ринг-гьорл UFC розбурхала мережу відвертими кадрами в білизні: модель показала нову фотосесію

Колишня зірка UFC Бріттні Палмер знову привернула увагу підписників у соцмережах. 39-річна американська модель опублікувала серію відвертих чорно-білих фотографій, на яких позує лише в спідній білизні, чим неабияк розбурхала свою аудиторію.

На чотирьох знімках Палмер демонструє фігуру, відпочиваючи на дивані. В іншому епізоді фотосесії модель ніжно обіймає свого собаку.

Публікація швидко зібрала увагу мільйонної аудиторії Бріттні в Instagram, а шанувальники активно ділилися враженнями у коментарях.

Нагадаємо, Бріттні Палмер багато років була однією з найвідоміших октагон-дівчат UFC. Вона шість разів отримувала нагороду Ringcard Girl of the Year, зокрема тричі поспіль у 2021-2023 роках.

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Однак після церемонії 2023 року американка оголосила про завершення кар'єри в організації, де пропрацювала 16 років. Тоді вона подякувала UFC та вболівальникам і повідомила, що її наступний турнір стане останнім.

Раніше Палмер поділилася ефектним селфі, на якому позує у стильному синьому бікіні під час відпочинку на сонці.