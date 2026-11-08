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Визначився наступний суперник Сідея в UFC

Олександр Булава — 8 листопада 2026, 18:18
Визначився наступний суперник Сідея в UFC
Сергій Сідей
Instagram/sideymma

Український боєць найлегшої ваги Сергій Сідей проведе свій наступний бій в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) 30 січня.

Його суперником стане англієць Луїс Лі Скотт (10-0). Поєдинок відбудеться на турнірі UFC 336 в Торонто.

Нагадаємо, у жовтні 2025-го року Сідей знявся з бою проти американця Малкольма Веллмейкера через травму.

До цього його останній поєдинок відбувся у травні 2025 року, коли він одноголосним рішенням суддів переміг американця Камерона Смозермана.

Для Сідея це був третій бій в UFC. У межах UFC 297 на початку 2024 року Cергій програв досвідченому роздільним рішенням Рамону Таварешу, а в листопаді був сильніше за Гаретта Армфілда.

UFC Сергій Сідей

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