Перший в історії: зірка UFC поміняв шорти прямо посеред бою
Під час турніру UFC 310 стався доволі цікавий епізод, який миттєво розлетівся у соцмережах.
У перерві поєдинку між Шовкатом Рахмоновим та Ієном Геррі ірландський боєць вирішив змінити свої шорти.
Хтось із команди Геррі підійшов із чистим екіпіюванням, настоявши на тому, що варто тут і зараз зробити заміну.
У підсумку Ієна прикрили рушником, а той доволі швидко переодягнувся та продовжив поєдинок.
На жаль, цей дивний ритуал не допоміг хайповому ірландцю перемогти, адже він зазнав першої поразки у кар'єрі. Судді стали на бік Рахмонова.