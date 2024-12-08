Перший в історії: зірка UFC поміняв шорти прямо посеред бою

Під час турніру UFC 310 стався доволі цікавий епізод, який миттєво розлетівся у соцмережах.

У перерві поєдинку між Шовкатом Рахмоновим та Ієном Геррі ірландський боєць вирішив змінити свої шорти.

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Хтось із команди Геррі підійшов із чистим екіпіюванням, настоявши на тому, що варто тут і зараз зробити заміну.

У підсумку Ієна прикрили рушником, а той доволі швидко переодягнувся та продовжив поєдинок.

На жаль, цей дивний ритуал не допоміг хайповому ірландцю перемогти, адже він зазнав першої поразки у кар'єрі. Судді стали на бік Рахмонова.