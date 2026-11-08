Черговий треш з Чехії: колишній боєць UFC розгромив шістьох суперників за три хвилини в октагоні

Колишній боєць UFC Махмуд Мурадов взяв участь у незвичному поєдинку на турнірі чеського промоушену G MMA 1: Samhain. Узбекистанському бійцю довелося протистояти одразу шістьом суперникам, які виходили в октагон один за одним.

Суперниками Мурадова стали представники родини Котларів – шоумени та бійці поп-ММА. Поєдинок проходив у форматі своєрідного "конвеєра": щойно один учасник вибував із протистояння, до клітки заходив наступний. Однак така перевага в кількості не допомогла опонентам узбекистанця.

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Мурадову знадобилося трохи більше двох хвилин, щоб достроково здолати всіх шістьох суперників і виграти незвичний мультибій. Таким чином, колишній представник UFC продемонстрував справжній розгром у клітці.

На професійному рівні Махмуд має рекорд 30 перемог і 8 поразок. З 2019-го до 2024 року він виступав в UFC, де здобув чотири перемоги та зазнав двох поразок, а ще один його поєдинок визнали таким, що не відбувся.

Раніше повідомлялося, що у треш-ММА відбувся поєдинок, в якому боєць без ніг побився із абсолютно здоровим опонентом.