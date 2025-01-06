Вперше за 41 рік я можу чути: перший глухий боєць UFC поділився емоційною історією

У зворушливому зізнанні Метт Гемілл, перший глухий боєць UFC, розповів, що вперше в житті почав чути завдяки новітнім слуховим апаратам.

Гемілл народився глухим, але ніколи не дозволяв своїй особливості обмежувати його можливості. З юного віку він демонстрував неймовірну наполегливість, досягнувши успіху у боротьбі під час студентських років. Його навички та рішучість зрештою відкрили йому шлях до кар'єри в UFC, де він увійшов в історію як перший глухий боєць організації.

У 2007 році Гемілл приєднався до UFC і розпочав вражаючу кар'єру, під час якої провів 21 професійний бій, здобувши 13 перемог і зазнавши 8 поразок. Серед його визначних досягнень – він залишається єдиним бійцем, який здобув перемогу над легендою UFC Джоном Джонсом, хоча й через спірну дискваліфікацію.

Життя Гемілла змінилося у січні 2025 року, коли він отримав найсучасніші цифрові слухові апарати. Для людини, яка прожила 41 рік у тиші, можливість вперше почути стала надзвичайно зворушливим досвідом.

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Він поділився своїми емоціями у соцмережах, опублікувавши фото з дочкою та сином.

"Я щойно отримав найпотужніші цифрові слухові апарати, які коли-небудь створювалися. Вперше за 41 рік я нарешті можу чути голоси своїх дітей, звуки кроків і сміху. Я вперше почув голос своєї мами, і вона заплакала. Я також чекаю, щоб почути голос свого брата Пета. Сподіваюся, він не має голосу, як сирена. Це неймовірно, хоча я знаю, що знадобиться час, щоб звикнути до всього цього. З Новим роком!" – написав боєць.

Зазначимо, історія життя Гемілла була екранізована у біографічному фільмі "The Hammer" 2010 року, де його шлях глухого спортсмена зіграв глухий актор Рассел Гарвард. Фільм висвітлив труднощі та перемоги Гемілла, зробивши його символом наполегливості та натхнення для глухої спільноти та інших людей.

Попри завершення професійної кар'єри у 2018 році після перемоги над Крісом Бірчлером, Гемілл продовжує робити внесок у розвиток спорту як тренер, передаючи свій досвід та знання наступному поколінню бійців.