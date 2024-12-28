Батько дня: чемпіон UFC нокаутував свого сина під час битви подушками
Жартівлива битва подушками чемпіона UFC у напівважкій вазі Алекса Перейри із сином завершилася трагедією.
Бразилець під час невинної забави настільки сильно і точно вдарив, що аж нокаутував дитину.
Добре, що хлопець трохи прикрасив цей епізод, театрально впавши на підлогу. Насправді все обійшлося, але більше ніхто подушками не бився.
Нагадаємо, 37-річний Перейра не так давно захистив свій титул у бою проти Халіла Раунтрі, нокаутувавши опонента у 4 раунді.
Наступний свій поєдинок бразилець має провести навесні. Ім'я суперника поки що невідомо.