Працювала за двох, щоб він став чемпіоном: історія кохання Конора Макгрегора та Ді Девлін

У світі, де зірки спорту часто змінюють партнерів так само швидко, як титули, історія Конора Макгрегора і Ді Девлін – справжній виняток. Це не просто роман двох людей, а шлях довжиною у роки, сповнений віри, підтримки та спільних перемог.

Ще задовго до гучних нокаутів, мільйонних контрактів і статусу ікони MMA, у житті Конора була вона – скромна і віддана Ді. Юна дівчина бачила його не як майбутнього чемпіона, а як хлопця з великими мріями, який працював сантехніком і боровся за кожен шанс у клітці. І саме її віра стала для Макгрегора тією рушійною силою, що допомогла йому дістатися вершин.

Сьогодні вони разом виховують дітей, насолоджуються розкішним життям, але їхня історія – це не лише про багатство та славу. Це про любов, яка витримала випробування часом, тиском публічності і навіть скандалами. На честь Дня святого Валентина саме час згадати, як почалася їхня історія і що зробило їхню пару однією з найміцніших у світі спорту.

Як все починалося

Перша зустріч Конора та Ді відбулася у 2008 році в нічному клубі в центрі Дубліна. Макгрегор тоді був 19-річним хлопцем, який кинув навчання на сантехніка, щоб повністю присвятити себе бойовим мистецтвам. Він ще не був тим зухвалим чемпіоном із мільйонними гонорарами, а просто хлопцем із сумнівними перспективами, але величезним бажанням досягти успіху.

Ді, на два роки старша за нього, працювала офіціанткою і не мала нічого спільного зі світом єдиноборств. Але вона одразу звернула увагу на Конора через його харизму та впевненість.

"Я пам’ятаю, як вперше побачила його. Він був веселим, розповідав жарти і буквально світився енергією. Це було щось особливе", – згадувала пізніше Ді.

Того вечора вони розговорилися, і Конор почав розповідати про свої мрії стати чемпіоном UFC. Це звучало як фантазія, адже він ще не мав навіть професійних боїв, а грошей вистачало лише на мінімальні потреби. Але Ді не засміялася, не покрутила пальцем біля скроні – вона повірила.

"Я бачила, як у нього горять очі, коли він говорив про спорт. І хоч я нічого не знала про MMA, відчувала, що він не просто мріє, а дійсно готовий боротися за своє місце", – розповідала Девлін.

З того вечора їхні життя змінилися. Ді стала тією людиною, яка підтримувала Конора навіть тоді, коли він був на самому дні – коли не мав грошей, коли сумнівався в собі, коли доводилося рахувати кожен цент. Вона допомагала йому морально, мотивувала і навіть годувала його, коли він не міг дозволити собі нормальну їжу.

Перші труднощі пари

Коли Конор Макгрегор вирішив повністю присвятити себе змішаним єдиноборствам, це не було романтичним рішенням про "погоню за мрією" – це була жорстка реальність, у якій він опинився без стабільного доходу, з напруженим тренувальним графіком і невпевненістю в майбутньому. У ті перші роки кар’єри він не мав спонсорів, контрактів і розкішного життя, яке ми сьогодні асоціюємо з його ім’ям. Гроші були великою проблемою.

Саме в цей період Ді Девлін проявила себе як найвідданіша партнерка. Вона не лише морально підтримувала Конора, але й фактично взяла на себе фінансовий тягар. Працюючи офіціанткою та помічницею в магазинах, вона оплачувала їхнє житло, купувала продукти та навіть покривала витрати Конора на тренування.

Макгрегор витрачав більшість свого часу на тренувальній базі, а коли повертався додому, Ді допомагала йому навіть у найдрібніших речах. Вона стежила за його харчуванням, підбирала правильний раціон і навіть готувала йому їжу, щоб він міг залишатися в оптимальній формі.

Коли Конор програвав бої або втрачав мотивацію, саме вона знаходила потрібні слова, щоб підняти йому дух. Вона вірила в нього навіть у ті моменти, коли він сам у собі сумнівався. Ді ніколи не казала йому "це не для тебе" або "знайди нормальну роботу". Навпаки, вона повторювала, що він створений для великого спорту, і це лише питання часу, коли його зусилля окупляться.

"Вона була зі мною, коли я не мав нічого. Я тоді отримував 188 євро на тиждень допомоги по безробіттю, а вона працювала, щоб підтримати нас. Це означає для мене все. Я зроблю все, щоб вона жила тим життям, на яке заслуговує", – розповідає Конор.

Став багатим та успішним заради Ді

Після багатьох боїв на дрібних аренах прийшов переломний момент – дебют у UFC. Це було не просто боєм для Конорa, а битвою, що змінила його життя. Його швидкість, точність ударів і непередбачуваність у клітці відразу ж привернули увагу. Вперше його ім’я почали ставити поряд з найкращими. Перемога, яку він здобув у першому бою в UFC, стала для нього великим кроком до вершин, про які він мріяв, але вона також принесла йому нове усвідомлення: це вже не просто бій на рингу, це життя, яке тепер розвивалося в абсолютно новому напрямку.

Перемога у UFC стала не просто успіхом у кар'єрі – вона стала початком нового етапу. Конор став не тільки спортивною зіркою, а й національним героєм. Всі очі були прикути до нього, і з кожною новою перемогою його впізнаваність зростала. Але саме Ді, як і раніше, залишалася для нього найбільшою опорою. Вона була з ним на кожному кроці, коли тріумфи на рингу ставали частиною їхнього спільного життя.

У 2015 році Конор Макгрегор здобув важливу перемогу над Чедом Мендесом, і під час інтерв'ю поділився неймовірно щирими словами про свою кохану.

"Ді була поруч зі мною на кожному кроці. Якщо б не вона, я б не стояв тут. Вона більше не працює, але я попросив її допомагати мені з бізнесом. Ді тепер займається фінансами. Я мріяв про це і пишаюсь нею".

У 2016 році, коли Макгрегор зазнав поразки від Нейта Діаса, вся його боротьба на рингу, здавалось, відступила на другий план. Відео з цього вечора, яке розповіло про найзапекліші моменти поєдинку, стало доказом того, як сильно вони один одному потрібні. У кадрі з’являється Ді, яка без вагань підбігає до свого коханого, цілує його двічі і тихо шепоче: "Все буде добре, все буде добре". Це була не просто підтримка, а справжня віра в нього, коли він був спустошений і зневірений.

Але вона не просто підтримала його в той момент – вона пообіцяла йому, що він повернеться і переможе Діаса наступного разу. І справді, їхня віра у спільний успіх принесла результат: Конор повернувся в октагон і взяв реванш. Їхня перемога стала не лише спортивним тріумфом, а й символом того, як важлива єдність і підтримка в найскладніші моменти.

Кохаю, попри все

У їхньому житті були і світлі моменти, і випробування. Після багатьох перемог прийшли і труднощі – поразки, серйозні травми, напруженість від уваги публіки. Однак їхня підтримка залишалась незмінною. Ді завжди була на перших лініях, коли Конор відчував невдачі або переживав моменти сумнівів, а він, у свою чергу, дарував їй найбільше уваги і турботи, показуючи свою вдячність за її відданість.

"Зараз я заробляю мільйони доларів. Мої бої збирають по 50-70 тисяч глядачів. Я можу дозволити собі будь-яке авто, будь-який одяг, будь-яке житло. І Ді заслуговує на все це, навіть на більше. Вона все так само поруч і каже, що я все зможу. Вона мій рятівник".

Поступово Конор ставав королем вечірок, на яких робив те, що хотів, фотографуючись з різними дівчатами. Ді нічого, щонайменше на людях, не казала, бо вірить, що то лише частина медійного образу, який потрібен для заробітку мільйонів. Пізніше сталося те, що вже важко буде виправдати.

Нещодавно суд присяжних у Високому суді Дубліна визнав колишнього чемпіона UFC винним у зґвалтуванні, яке відбулося у 2018 році. Жінку звати Нікіта Хенд. Боєць вже намагається оскаржити це рішення. Він незадоволений тим, що присяжні проігнорували його докази, хоча Конор заявив, секс був за згодою.

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Важко передати, що відчувала у той момент Ді Девлін, адже її чоловік, по суті, відкрито зганьбився і публічно оголосив про зраду коханій. Тим не менш, наречена бійця непохитна у своїй підтримці, особливо під час того, коли від Конора відмовилися усі бренди, спонсори та рекламодавці.

"Ми з моїм чоловіком створили прекрасне життя разом. Я люблю його, я довіряю йому і вірю йому. Посмішки наших чотирьох дітей свідчать про те, яким він є. Ніхто не має права коментувати наші стосунки – ми довіряємо та любимо одне одного, ніщо і ніхто цього не змінить. У нас міцна родина".

Вона його не кине. Ніколи. 16 років разом – це більше, ніж просто історія кохання, це спільне життя, виткане з мрій, випробувань і перемог. Вона була поруч, коли він боровся за перший гонорар, і залишалася, коли його ім’я гриміло на весь світ.

Так, їхні стосунки пережили не лише світлі моменти, а й бурі. Але якщо любов справжня, вона не розбивається об труднощі – вона загартовується ними. Ді завжди вірила в нього, навіть коли світ сумнівався. Справжня любов – це не тільки про квіти і романтику, а й про силу залишатися разом, попри все.