Бренд віскі Конора Макгрегора відмовився від його імені після скандалу зі зґвалтуванням

Скандал навколо Конора Макгрегора набирає обертів. Після того, як суд присяжних визнав його винним у зґвалтуванні Нікіти Хенд у 2018 році, Proximo Spirits, власник бренду Proper No 12 Whiskey, оголосив про припинення використання його імені та образу в маркетингових кампаніях.

Також відомі роздрібні мережі, такі як SuperValu, Centra, Tesco та Spar, припинили продаж Proper No 12 і Forged Irish Stout, мотивуючи це відповідністю цінностям своїх клієнтів. Відомо, що більш ніж дві тисячі магазинів вилучили продукцію брендів, пов'язаних із Макгрегором.

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Скандал вплинув і на ігрову індустрію. IO Interactive, розробник популярної серії ігор Hitman, заявив про припинення співпраці з Макгрегором і видалення контенту з його участю з гри.

Conor McGregor has now been DROPPED by Proper Twelve Irish Whiskey



Proximo Spirits are the owner of the whiskey, but use Conor McGregor for marketing



“Going forward, we do not plan to use Mr. McGregor’s name and likeness in the marketing of the brand.”



(via @Independent_ie) pic.twitter.com/x7ach86sEG — ACD MMA (@acdmma_) November 26, 2024

Нагадаємо, що суд зобов'язав виплатити постраждалій Нікіті Хенд компенсацію у розмірі майже 250 тисяч євро. Сам Макгрегор заперечує звинувачення та планує подавати апеляцію. Тим часом активісти вимагають від Директора публічних переслідувань Ірландії переглянути рішення про відмову у кримінальному переслідуванні спортсмена.

Ця ситуація стала переломним моментом для репутації колишнього чемпіона UFC, адже від нього відвертаються не лише фанати, але й компанії, які раніше підтримували його.