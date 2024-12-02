Бренд віскі Конора Макгрегора відмовився від його імені після скандалу зі зґвалтуванням
Скандал навколо Конора Макгрегора набирає обертів. Після того, як суд присяжних визнав його винним у зґвалтуванні Нікіти Хенд у 2018 році, Proximo Spirits, власник бренду Proper No 12 Whiskey, оголосив про припинення використання його імені та образу в маркетингових кампаніях.
Також відомі роздрібні мережі, такі як SuperValu, Centra, Tesco та Spar, припинили продаж Proper No 12 і Forged Irish Stout, мотивуючи це відповідністю цінностям своїх клієнтів. Відомо, що більш ніж дві тисячі магазинів вилучили продукцію брендів, пов'язаних із Макгрегором.
Скандал вплинув і на ігрову індустрію. IO Interactive, розробник популярної серії ігор Hitman, заявив про припинення співпраці з Макгрегором і видалення контенту з його участю з гри.
Нагадаємо, що суд зобов'язав виплатити постраждалій Нікіті Хенд компенсацію у розмірі майже 250 тисяч євро. Сам Макгрегор заперечує звинувачення та планує подавати апеляцію. Тим часом активісти вимагають від Директора публічних переслідувань Ірландії переглянути рішення про відмову у кримінальному переслідуванні спортсмена.
Ця ситуація стала переломним моментом для репутації колишнього чемпіона UFC, адже від нього відвертаються не лише фанати, але й компанії, які раніше підтримували його.