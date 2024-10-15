Незручно вийшло: Макгрегор на вечірці помацав незнайомку у присутності дружини
На вечірці BKFC в Іспанії Конор Макгрегор опинився в незручній ситуації під час танців.
Відомий боєць, який інвестував в цю організацію чималі гроші, був присутній на заході разом із нареченою Ді Девлін. У якийсь момент Макгрегор, потягнувши за дреди однієї з жінок на танцполі, привернув увагу своєї нареченої, яка швидко втрутилася.
Пара, що разом із 2008 року після випадкової зустрічі в нічному клубі в Дубліні, жартівливо відреагувала на інцидент.
Зазначимо, Макгрегор і Девлін підтримують один одного протягом усієї кар’єри Конора в змішаних бойових мистецтвах, а також під час його активних бізнес-проектів, включаючи власну марку віскі Proper No. Twelve та інвестиції у спортивні організації, такі як BKFC.
Востаннє ірландець виходив в октагон ще у 2021 році. Тоді він травмувався у бою проти Джастіна Пор'є, після чого не вчився 3 роки. Наступний свій бій хайповий ірландець має провести проти Дена Хукера.