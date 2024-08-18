Я не реалізував план на бій: Адесанья — про поразку від Дю Плессі

Ісраель Адесанья прокоментував поразку від Дікуса Дю Плессі на турнірі UFC 305.

Своїми емоціями він поділився на прессконференції після бою.

"Я був дуже сильним. Я відчував, що в мене багато сил, я зупиняв тейкдауни.

Я припустився дурної помилки, внаслідок якої мій суперник зміг перебудуватися, поміняти захват.

Я добре відчував себе і мав кращий вигляд, ніж будь-коли. Дрікус просто був кращим, повага йому за це.

Що далі? Я ще так далеко не думав. Сьогодні я не реалізував свій план. Я знаю що ви, хлопці, любите мене. Тут я почав свою карʼєру, втілив мрію саме в Перті. Мені 35, я все роблю правильно.

Також я знаю, що критики люблять, коли я програю, але я нікуди не йду", — сказав Адесанья.