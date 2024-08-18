Колгоспна техніка сильніша за досвід: як Адесанья програв Дю Плессі

Усі фанати зі світу MMA чекали на бій між Дрікусом Дю Плессі та Ісраелем Адесаньєю. Скільки було інтриги, прогнозів та питань, але всі вони відпали у четвертому раунді, де все і вирішилося.

Південноафриканець захистив свій титул UFC у середній вазі завдяки тому, що зміг впіймати опонента в больовий прийом, зробивши гучну заяву щодо своєї домінації в дивізіоні.

Давайте розберемося у тому, що відбулося в октагоні, проаналізуємо дії обох бійців та вирішимо долю Адесаньї.

Коротко про весь бій

З першого раунду опоненти знали, що будуть робити та дотримувалися власних тактик. Адесанья намагався тримати дистанцію та ловити правильний таймінг, щоб викидати свої потужні удари ногами, натомість Дрікус зробив ставку на свою вибухову силу рук та боротьбу.

До четвертого раунду «Ізі», за нашими підрахунками, перемагав за очками Дю Плессі з рахунком 2:1. Все дуже просто — допоміг досвід, спокій та вміння вибиратися з важких положень на канвасі.

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Нігерієць вперше за довгий час не боявся розмінів в стійці, почав показувати свою "праймову" версію, коли він тільки почав свій шлях за титул і робив усе можливе, щоб перемогти. Зараз була доволі схожа ситуація, проте найбільш незручний опонент в карʼєрі.

Дю Плессі — людина-загадка. Важко навіть подумати, куди він далі може вдарити чи що буде робити. Так, в нього було лише пару заготовок, які він активно використовував наче ваш молодший брат, який вдруге в житті тримає джойстик під час гри у файтінг, натискавши лише дві кнопки.

Все геніальне — просте і чемпіон це довів. Зловив Адесанью на протиході, а далі вже завершив почате, задушивши того зі спини.

Як це сталося і чому?

Ісраель робив все, аби перемогти, але зробивши це так, щоб не витративши багато здоровʼя. На жаль, цей геймплан вже з другого раунду пішов не в те русло, коли бійця став просто кидати в партері Дю Плессі. Африканець користувався своєю борцівською школою, яка і принесла йому перемогу.

Якщо вже казати чесно, то дуже дивно, що переміг саме Дрікус. Так, він мав більше стаміни, так, він молодший за свого опонента, але це справжнє диво, що людина без технічних ударів, з дивним стилем ведення бою та поганим таймінгом відправила на пенсію колишнього чемпа.

Пояснення цьому всьому лише одне — Адесанья вже дід. Ніхто не звертає увагу на те, що "анімешнику" вже 35 років і його швидкість, витривалість та інші складові бійця просто згасають. Саме тому він і допустив цю велику помилку в партері.

Колись "Ізі" без проблем відстоював проти головного борця дивізіону Мартіна Ветторі, насміхаючись над ним та блокуючи усі його спроби тейкдаунів, але зараз вже було не до сміху.

У четвертому раунді ексчемпіон пропустив три удари поспіль в обличчя, після чого дав Дю Плессі себе повалити. Вже з бозна-якої спроби Дрікус таки задушив нігерійця, поставивши крапку в цьому протистоянні.

WHAT A PERFORMANCE BY THE CHAMPION! 😤@DricusDuPlessis defends his middleweight title by forcing Israel Adesanya to tap! #UFC305 pic.twitter.com/SYa24zbUKa — UFC (@ufc) August 18, 2024

Що буде з Адесаньєю?

Цей бій показав поточну форму Ісраеля, його амбіції та спроможність битися на топовому рівні. На жаль, роки беруть своє та навряд після цього поєдинку Дана Вайт наважиться дати реванш ветерану.

Адесанья втомився, відверто втомився комусь щось доводити. Його кидають під локомотиви з топових претендентів та він усіх їх долав. Спочатку був камбек Алекса Перейри, тепер вже історичний конфлікт. Може досить?

Фанати запамʼятають нігерійця як одного з найкращих бійців в історії UFC, але йому вже треба йти на відпочинок. Не дуже хочеться повторення історії Андерсона Сілви, який бився до 40 років і зазнав під завісу карʼєри купу поразок, залишивши неприємне відчуття в серцях фанатів.

35 років — гарний вік для пенсії. Можна наостанок побити того ж таки Ветторі, провести черговий бій з Робертом Віттакером чи наостанок зарубитися з Шоном Стріклендом, аби завершити кар'єру на мажорній ноті. Вибір залишається лише за "Ізі", але в будь-якому разі йому вже слід думати про відхід зі спорту.