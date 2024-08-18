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Дю Плессі змусив Адесанью здатися в четвертому раунді

Станіслав Лисак — 18 серпня, 07:55
Дю Плессі змусив Адесанью здатися в четвертому раунді
Getty Images

Чемпіон UFC у середній вазі Дрікус Дю Плессі (22-2-0) переміг колишнього чемпіона у двох вагових категоріях Ісраеля Адесанью (24-4-0) в межах шоу UFC 305, що відбулося в австралійському Перті.

Поєдинок завершився у четвертому раунді самбішеном.

Перший раунд був доволі рівним, обидва бійці обмінювалися ударами, а перший тейкдаун Дю Плессі пройшов лише в середині другої 5-хвилинки. Проте задушливий прийом не вдався південноафриканцю, а після повернення в стійку Ісраель завдав потужного удару по корпусу та перехопив ініціативу.

У третьому раунді Адесанья також більше ударів завдавав, особливо страждало обличчя Дрікуса. Дю Плессі в останні дві хвилини зумів зібратися та вдало в стійці відстояв, новозеландець втомився та почав більше пропускати.

У четвертому раунді Адесанья знову активно розпочав, однак після другої хвилини Дю Плессі зловив його лівим боковим, а після тейкдауну і больового прийому Ісраель здався.

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