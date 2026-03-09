Зірковий боєць UFC проблювався прямо в октагоні після трьох ударів нижче пояса і все одно переміг

На турнірі UFC 326 у Лас-Вегас відбувся один із найхаотичніших поєдинків вечора. Американський боєць Коді Гарбрандт зустрівся у клітці з представником Китаю Сяо Луна, і поєдинок перетворився на справжній хаос через постійні порушення правил.

Під час бою китайський спортсмен тричі влучив супернику нижче пояса, через що рефері Герб Дін був змушений двічі зняти з нього очки.

Найбільш шокуючий момент стався у третьому раунді. Один із ударів коліном виявився настільки болісним, що Коді Гарбрандт почав блювати прямо під час паузи – йому навіть довелося використати відро біля октагона.

Cody Garbrandt needed a bucket after taking a hard low blow at #UFC326 pic.twitter.com/KC1lPeHvIJ — MMA Junkie (@MMAJunkie) March 8, 2026

Після відновлення бою ситуація стала ще дивнішою – Сяо Лун знову влучив супернику нижче пояса, що викликало хвилю невдоволення глядачів на арені T-Mobile Arena.

У підсумку після знятих очок судді віддали перемогу одноголосним рішенням саме Гарбрандту.

Cody Garbrandt gets the 28-27 decision win at #UFC326 after Xiao Long deducted two points for low blows pic.twitter.com/ovPCq2RcV7 — MMA Junkie (@MMAJunkie) March 8, 2026

