Зірковий боєць UFC проблювався прямо в октагоні після трьох ударів нижче пояса і все одно переміг

Богдан Войченко — 9 березня 2026, 13:23
На турнірі UFC 326 у Лас-Вегас відбувся один із найхаотичніших поєдинків вечора. Американський боєць Коді Гарбрандт зустрівся у клітці з представником Китаю Сяо Луна, і поєдинок перетворився на справжній хаос через постійні порушення правил.

Під час бою китайський спортсмен тричі влучив супернику нижче пояса, через що рефері Герб Дін був змушений двічі зняти з нього очки.

Найбільш шокуючий момент стався у третьому раунді. Один із ударів коліном виявився настільки болісним, що Коді Гарбрандт почав блювати прямо під час паузи йому навіть довелося використати відро біля октагона.

Після відновлення бою ситуація стала ще дивнішою Сяо Лун знову влучив супернику нижче пояса, що викликало хвилю невдоволення глядачів на арені T-Mobile Arena.

У підсумку після знятих очок судді віддали перемогу одноголосним рішенням саме Гарбрандту.

Раніше повідомлялося, що російський боєць зірвав поєдинок у межах PFL, нокаутувавши суперника шаленим ударом поміж ніг.

