Альварес – Амосов: де та коли дивитися бій в Україні

У неділю, 10 травня, Ярослав Амосов проведе свій другий поєдинок під егідою UFC. На турнірі UFC 328, який відбудеться в Ньюарку, українець зустрінеться з представником Іспанії Хоелем Альваресом.

Поєдинок пройде у межах попереднього карду в напівсередній вазі – до 77,1 кг. Орієнтовний початок бою за київським часом запланований на 03:30.

Пряму трансляцію турніру UFC 328 в Україні покаже Setanta Sports Ukraine.

Для Амосова це буде продовження шляху в UFC після успішного дебюту наприкінці 2025 року. Тоді українець достроково переміг американця Ніл Магні, завершивши бій задушливим прийомом уже в першому раунді. Загалом у кар'єрі 32-річний українець здобув 29 перемог при одній поразці.

Натомість Альварес виступає в UFC з 2019 року та вважається одним із найнебезпечніших бійців дивізіону. У 10 поєдинках у промоушені іспанець виграв вісім разів, причому сім перемог оформив достроково. Загальний рекорд 33-річного бійця – 23 перемоги та 3 поразки.

Раніше повідомлялося, що Амосов вперше в кар'єрі увійшов у топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.