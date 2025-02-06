Чеченська повія, – ексчемпіон UFC розкритикував друга Кадирова

Колишній чемпіон UFC Шон Стрінкленд жорстко розкритикував друга чеченського бойовика Рамзана Кадирова та бійця змішаних єдиноборств Хамзата Чімаєва.

Слова спортсмена наводить MMA Weekly.

"Чімаєв – чеченська повія. Кожен, хто вийде проти нього, отримає чималий гонорар.



Хто це взагалі? Він втік зі своєї діри до Швеції заради кращого життя. Потім повернувся, бо його сім'ю переслідували. А потім він став лизати дупу диктатору, який перетворив його життя на пекло. Чімаєв став чеченською повією.



Коли повідець став закоротким, то він знову втік і почав займатись своїми криптомахінаціями", – заявив Стрінкленд.