Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Єдиноборства

Чеченська повія, – ексчемпіон UFC розкритикував друга Кадирова

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 12:57
Боєць UFC назвав Чімаєва повією
Хамзат Чімаєв
Getty images

Колишній чемпіон UFC Шон Стрінкленд жорстко розкритикував друга чеченського бойовика Рамзана Кадирова та бійця змішаних єдиноборств Хамзата Чімаєва.

Слова спортсмена наводить MMA Weekly.

"Чімаєв – чеченська повія. Кожен, хто вийде проти нього, отримає чималий гонорар.

Хто це взагалі? Він втік зі своєї діри до Швеції заради кращого життя. Потім повернувся, бо його сім'ю переслідували. А потім він став лизати дупу диктатору, який перетворив його життя на пекло. Чімаєв став чеченською повією.

Коли повідець став закоротким, то він знову втік і почав займатись своїми криптомахінаціями", – заявив Стрінкленд.

Рамзан Кадиров та Хамзат Чімаєв
Рамзан Кадиров та Хамзат Чімаєв
Фото з російських ЗМІ

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Хамзат Чімаєв впевнено переміг австралійця Роберта Віттакера в першому раунді.

Раніше абсолютний чемпіон світу з боксу у напівлегкій вазі отримав коштовний подарунок від Рамзана Кадирова.

UFC Хамзат Чимаєв

UFC

Джонс заявив про великий анонс впродовж 24 годин
Скандал у Вегасі: Макгрегор плюнув в обличчя фаната і кинув йому виклик
Боєць UFC перепросив за свої слова про Гітлера
Шара засмутив Роналду: відомо, як Кріштіану відреагував на поразку росіянина
Зірковий ветеран UFC здолав росіянина, який засуджував Мессі

Останні новини