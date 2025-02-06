Чеченська повія, – ексчемпіон UFC розкритикував друга Кадирова
Колишній чемпіон UFC Шон Стрінкленд жорстко розкритикував друга чеченського бойовика Рамзана Кадирова та бійця змішаних єдиноборств Хамзата Чімаєва.
Слова спортсмена наводить MMA Weekly.
"Чімаєв – чеченська повія. Кожен, хто вийде проти нього, отримає чималий гонорар.
Хто це взагалі? Він втік зі своєї діри до Швеції заради кращого життя. Потім повернувся, бо його сім'ю переслідували. А потім він став лизати дупу диктатору, який перетворив його життя на пекло. Чімаєв став чеченською повією.
Коли повідець став закоротким, то він знову втік і почав займатись своїми криптомахінаціями", – заявив Стрінкленд.
Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Хамзат Чімаєв впевнено переміг австралійця Роберта Віттакера в першому раунді.
Раніше абсолютний чемпіон світу з боксу у напівлегкій вазі отримав коштовний подарунок від Рамзана Кадирова.