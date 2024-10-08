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Чувак, та ти й****й геній: Дейна Вайт розніс промоушн конкурентів за марнотратство

Ігор Чернявський — 8 жовтня, 16:05
Чувак, та ти й****й геній: Дейна Вайт розніс промоушн конкурентів за марнотратство
UFC

Президент UFC Дейна Вайт вважає, що керівники промоушну Professional Fighters League не розуміються у бізнесі MMA.

Про це він сказав на пресконференції після шоу UFC 307. Слова Вайта наводить MMA Junkie.

"Якщо їхня стратегія полягає в тому, щоб п******и якомога більше грошей, то вперед, хлопці. Не стримуйте себе, ї**ште ще більше! Цей чувак (Донн Девіс, голова PFL прим.) хизується тим, що вони витратять більше грошей, ніж ми витратили на шоу у "Сфері".

Чувак, та ти й*****й геній! А скільки квитків ви збираєтеся продати? Схоже, вони там не відрізняються розумом. PFL тоне. Вони відстій, вони не вміють робити те, чим займаються.

Коли потрапляєш у UFC, ти просто відчуваєш, що це інший рівень . Коли ти роками гниєш у Bellator або PFL, а потім нарешті потрапляєш у UFC – ти нарешті відчуваєш це", – сказав Вайт.

Нагадаємо, президент UFC вклав 20 мільйонів доларів у шоу у "Сфері", але прибуток, за різними оцінками, перевищує 50 млн.

Professional Fighters League була заснована у 2017 році та позиціонує себе як конкурент провідних MMA-промоушенів – Bellator та UFC. Минулого року PFL вдалося підписати ексчемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну.

PFL UFC Дейна Вайт

Дейна Вайт

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