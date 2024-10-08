Чувак, та ти й****й геній: Дейна Вайт розніс промоушн конкурентів за марнотратство

Президент UFC Дейна Вайт вважає, що керівники промоушну Professional Fighters League не розуміються у бізнесі MMA.

Про це він сказав на пресконференції після шоу UFC 307. Слова Вайта наводить MMA Junkie.

"Якщо їхня стратегія полягає в тому, щоб п******и якомога більше грошей, то вперед, хлопці. Не стримуйте себе, ї**ште ще більше! Цей чувак (Донн Девіс, голова PFL – прим.) хизується тим, що вони витратять більше грошей, ніж ми витратили на шоу у "Сфері".

Чувак, та ти й*****й геній! А скільки квитків ви збираєтеся продати? Схоже, вони там не відрізняються розумом. PFL тоне. Вони відстій, вони не вміють робити те, чим займаються.

Коли потрапляєш у UFC, ти просто відчуваєш, що це інший рівень . Коли ти роками гниєш у Bellator або PFL, а потім нарешті потрапляєш у UFC – ти нарешті відчуваєш це", – сказав Вайт.