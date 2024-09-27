Він не підходить для АПЛ: Ексгравець Челсі пояснив невдачі Мудрика

Колишній захисник Челсі та збірної Англії Глен Джонсон вважає, що український вінгер Михайло Мудрик не підходить для Англійської Прем'єр-ліги.

Цитує Джонсона Betfred.

"Мудрик не відходить для АПЛ? Нам ще тільки належить це побачити. Ми бачили спалахи його таланту і були моменти, коли він виглядав нестримним, але це відбувалося нечасто. Зараз мені не здається, що він підходить для того, щоб грати в АПЛ, якби було інакше – ми вже це побачили б.

Можливо, його час минув. Я раніше підтримував його, але тренери не просто так не вірять у нього. Коли він отримував ігровий час, ми не бачили достатньої продуктивності. Челсі купив його за величезні гроші, так що доведеться або залишитися з ним, або зазнати великих збитків", – розповів Джонсон.