Колишній суперник Віталія Кличка американець Кевін Джонсон планує піти воювати за Росію.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Дайте мені позашляховик, пістолет — я готовий. Я готовий до служби, готовий взятися за зброю, діяти! Я був народжений для цього!", – сказав Джонсон.

Нагадаємо, у 2009 році Кличко здолав Джонсона одностайним рішенням суддів. У тому бою він захистив титул чемпіона WBC.

На початку 2024 року американський боксер отримав російське громадянство. Також нещодавно він з'явився на зважування у футболці з очільником Росії Владіміром Путіним.