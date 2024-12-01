Екссуперник Кличка заявив, що готовий воювати за Росію
Кевін Джонсон
РЕН ТВ
Колишній суперник Віталія Кличка американець Кевін Джонсон планує піти воювати за Росію.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Дайте мені позашляховик, пістолет — я готовий. Я готовий до служби, готовий взятися за зброю, діяти! Я був народжений для цього!", – сказав Джонсон.
Нагадаємо, у 2009 році Кличко здолав Джонсона одностайним рішенням суддів. У тому бою він захистив титул чемпіона WBC.
На початку 2024 року американський боксер отримав російське громадянство. Також нещодавно він з'явився на зважування у футболці з очільником Росії Владіміром Путіним.