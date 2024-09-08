Ларкін брутально здолав Чохелі на турнірі Bellator Champions Series

Сьогодні, 8 вересня, на турнірі Bellator Champions Series в Санд-Дієго, США, відбувся поєдинок ММА між грузинським бійцем Леваном Чохелі (13-2) та американцем Лоренцом Ларкіним (26-8) в напівсередній вазі до 77.1 кг.

Бій завершився у першому раунді технічним нокаутом американця.

Тепер на рахунку Чохелі 13 перемог і три поразки в ММА, а ще один його бій визнаний таким, що не відбувся. В активі Ларкіна 27 перемог і вісім поразок, два його бої визнані такими, що не відбулися. За перемогу на турнірі Ларкін отримав 150 тисяч доларів, а Чохелі за свою поразку — 75.

Зазначимо, що Bellator — це американська акція зі змішаних єдиноборств, заснована у 2008 році. Свого часу турнір вважався другою за величиною в Сполучених Штатах і однією з найбільших бойових спортивних акцій у світі.

Наступний Bellator відбудеться у Лондоні, 14 вересня.