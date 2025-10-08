Скандал на турнірі Макгрегора: боєць вийшов у ринг з електронним браслетом на нозі

Світ бойових мистецтв знову у шоці: під час турніру Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), який співвласником є Конор Макгрегор, один із бійців з’явився у ринзі з електронним браслетом на нозі.

35-річний Карл Роберсон, колишній боєць UFC, бився проти Олувале Бамгбосе у Голлівуді. Поєдинок завершився поразкою Роберсона технічним нокаутом у другому раунді, але головною темою вечора стала зовсім не його поразка, а браслет для стеження, який чітко видно під його шкарпеткою.

This might be a first. Karl Roberson out here fighting in BKFC with an ankle monitor tonight 😭👮🏻‍♂️ #BKFC82 pic.twitter.com/GOqOzq4mpx — FULL SEND MMA (@full_send_mma) October 5, 2025

Як з’ясувалося, Роберсон ще у 2022 році був заарештований у Нью-Джерсі за серію тяжких злочинів: крадіжку, злом, пошкодження майна, а також зберігання зброї, кокаїну та марихуани.

Під час обшуку поліція знайшла у його машині речі, вкрадені з дому, включно з кастомним ювелірним виробом вартістю понад 148 000 тисяч фунтів. Спочатку боєць не визнавав провини, однак у травні 2024 року змінив покази та отримав 5 років ув’язнення.

Тепер фанати гадають, як Роберсон опинився на ринзі BKFC, якщо мав відбувати покарання. Жодних офіційних коментарів від адвоката чи представників промоушену поки не було.

Читайте також : Трамп повідомив нову дату бою UFC у Білому домі

Після звільнення з UFC у 2022 році Роберсон вирішив спробувати себе у бійках без рукавичок, але, схоже, минуле ще довго нагадуватиме про себе.

Нагадаємо, напередодні Конора дискваліфікували на 18 місяців за порушення антидопінгових правил. 37-річний ірландець тричі у 2024 році не надав інформацію про своє місцеперебування, в результаті чого інспектори не змогли взяти у нього біологічні зразки.