Словацького бійця ММА ледь не забили до смерті фанати за укус суперника в стилі Майка Тайсона

Богдан Войченко — 9 лютого 2026, 14:21
Гучний скандал стався на турнірі Clash 15 у Чехії, де словацький боєць ММА Павол Вашко перейшов усі межі допустимого просто під час поєдинку.

У бою проти чеха Вацлава Мікулашека Вашко несподівано вкусив суперника за вухо, шокувавши не лише опонента, а й суддів, публіку та організаторів. Арбітр миттєво зупинив поєдинок і дискваліфікував словака. Але на цьому історія не закінчилася.

Після оголошення результату трибуни буквально вибухнули. Розлючені фанати почали закидати бійця стільцями, змусивши його тікати з арени. Вашко спробував залишити зал, однак біля виходу його наздогнав натовп.

Очевидці повідомляють, що вболівальники повалили спортсмена на землю та почали бити ногами й підручними предметами. Ситуація вийшла з-під контролю і переросла у справжнє побоїще.

Лише оперативне втручання охорони врятувало Вашка від серйозних наслідків бійця буквально вирвали з рук натовпу та вивели з небезпечної зони.

Раніше повідомлялося, що легендарний боєць UFC дебютував у боксі, але був нокаутований під час масової бійки з фанатами.

