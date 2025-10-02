Легенда UFC дебютував у боксі та опинився в нокауті після масової бійки

Дебют Вандерлея Сілви у професійному боксі перетворився на справжній хаос. 49-річний бразилець, відомий у світі ММА як "The Axe Murderer", вийшов у ринг на турнірі Spaten Fight Night 2 у Сан-Паулу проти колишнього чемпіона світу з боксу Ачеліно Фрейташа (41-2).

Але замість видовищного бою фанати побачили скандал. Поєдинок було зупинено після того, як Сілва двічі поспіль пішов у клінч із грубим ударом головою. Після повторного порушення суддя дискваліфікував легенду UFC.

Це рішення миттєво спровокувало масову бійку – на ринг вибігли учасники обох команд, і сутичка перетворилася на справжній хаос.

У розпалі бійки в ринг вибіг чоловік у смокінгу, який зненацька вдарив Сілву по обличчю. Від цього удару легендарний боєць упав на спину та на кілька секунд втратив свідомість.

OH MY GOD…



Wanderlei Silva just got knocked out COLD in a brawl after his boxing match 😳



pic.twitter.com/hEw4miYeje — Championship Rounds (@ChampRDS) September 28, 2025

Побитого та закривавленого Сілву згодом відвели до роздягальні, тоді як сутичка ще тривала на рингу.

Раніше повідомлялося, що під час турніру ММА в Бразилії боєць двічі поспіль нокаутував суперника, доки суддя мовчки спостерігав.