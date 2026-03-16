Боєць ММА вилетів із клітки під час виходу на бій, а потім його жорстко нокаутували
Курйозний і водночас болісний вечір пережив американський боєць ММА Ей Джей Хотчкінс під час турніру Tuff-N-Uff 152 у Лас-Вегас.
Перед поєдинком проти Даррілом Хотчкінсом вирішив ефектно з'явитися перед публікою. Під час виходу до клітки він зробив сальто колесом, щоб вразити глядачів. Однак після приземлення боєць почав рухатися назад і випадково вилетів прямо з клітки через відчинені двері.
Кумедний момент швидко розлетівся соціальними мережами. На відео видно, як спортсмен після акробатичного трюку просто виходить за межі клітки, що викликало сміх у глядачів.
Втім на цьому невдачі для бійця не завершилися. Уже менш ніж через дві хвилини після початку бою Дарріл Вокер влучив потужним ударом ногою в голову суперника. Після цього він миттєво перейшов у партер і обрушив серію ударів, змусивши рефері зупинити поєдинок.
У результаті Хотчкінс зазнав першої поразки у своїй професійній кар'єрі. Натомість Вокер здобув другу перемогу поспіль і знову завершив бій достроково вже в першому раунді.
