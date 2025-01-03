Молодий боєць ММА несподівано помер на фестивалі в Новій Зеландії

1 січня стало відомо про раптову смерть 26-річного новозеландського бійця ММА Хакарая Вілсона, який перебував на музичному фестивалі Rhythm and Vines у місті Гісборн.

Місцева поліція повідомила, що отримала виклик у справі про "раптову смерть". У своїй заяві правоохоронці зазначили, що випадок не розглядається як підозрілий, і всі матеріали передані до коронера для подальшого розслідування.

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Зазначимо, причину смерті спортсмена наразі не розголошують, однак слідство триває.

Хакарая Вілсон розпочав свою професійну кар’єру у 2020 році та мав рекорд 4 перемоги і 3 поразки у змішаних єдиноборствах.

Останній поєдинок бійця відбувся у жовтні минулого року, а вже у листопаді спортсмен переніс операцію на лівій руці, про що повідомляв у соцмережах.