Молодий боєць ММА несподівано помер на фестивалі в Новій Зеландії
1 січня стало відомо про раптову смерть 26-річного новозеландського бійця ММА Хакарая Вілсона, який перебував на музичному фестивалі Rhythm and Vines у місті Гісборн.
Місцева поліція повідомила, що отримала виклик у справі про "раптову смерть". У своїй заяві правоохоронці зазначили, що випадок не розглядається як підозрілий, і всі матеріали передані до коронера для подальшого розслідування.
Зазначимо, причину смерті спортсмена наразі не розголошують, однак слідство триває.
Хакарая Вілсон розпочав свою професійну кар’єру у 2020 році та мав рекорд 4 перемоги і 3 поразки у змішаних єдиноборствах.
Останній поєдинок бійця відбувся у жовтні минулого року, а вже у листопаді спортсмен переніс операцію на лівій руці, про що повідомляв у соцмережах.