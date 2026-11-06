У віці 89 років помер олімпійський медаліст з баскетболу в складі збірної Бразилії

На 90-му році життя перестало битися серце колишнього бразильського баскетболіста та олімпійського призера Мойсеса Бласа.

Про це повідомляє Ge Globo.

Причини смерті не розголошуються.

Зауважимо, що Блас народився у штаті Мінас-Жерайс. Протягом ігрової кар'єри виступав у колективі Мінас Теніс Клубе.

У складі юнацької збірної Бразилії став чемпіоном Південноамериканських ігор 1955 року.

Утім, головне спортивне досягнення у життя Бласа сталося під час Олімпійських ігор 1960 року у Римі, де він разом із "селесао" здобув бронзові медалі, поступившись місцем на п'єдесталі СРСР та США відповідно.

Зрештою Мойсес відмовився від професійного баскетболу. Через тиск родини він вирішив зосередитися на навчанні, попри виклик на тренування до збірної Бразилії у 1963 році. Остаточно завершив кар'єру у 1965 році.

Нагадаємо, що напередодні пішов із життя ексчемпіон світу з Формули-1 Алан Джонс.