На Балі затримали бійця ММА з Чечні, якого підозрювали у викраденні українця

Поліція острову Балі (Індонезія) затримала бійця ММА Хасана Асхабова за підозрою у причетності до банди, яка викрала громадянина України.

Про це повідомляє видання detikBali.

За інформацією джерела, 30 січня відбулося затримання Асхабова в аеропорту Нгурах-Рай округу Бадунг під час спроби вилетіти в Дубай. З ним проводилися слідчі дії.

За даними поліції, банда, до якої міг бути причетний уродженець Кавказу, викрала Ігора Єрмакова 15 грудня біля села Унгасан у районі Південна Кута.

Злочинці, які носили маски і мали при собі холодну та вогнепальну зброю, витягли Єрмакова та його водія з машини, наділи їм на голови чорні мішки, зв'язали руки та доставили на віллу.

Там українця піддали насильству, відібрали телефон та змусили перевести на їхній криптогаманець 3,2 мільярда індонезійських рупій (трохи менше 200 тисяч доларів). Загалом у банді, ймовірно, було дев'ять учасників, усі вони громадяни Росії.

Проте невдовзі Асхабов опублікував фото в Instagram, через яке він повідомив про своє звільнення.

"Поліція Індонезії розібралася в ситуації, провела розслідування і закрила справу", – написав Хасан.

Адвокат бійця заявив, що Асхабов зміг довести, що під час злочину не перебував у країні. Увечері 31 січня його відпустили, після чого він одразу полетів у Дубай.

Варто зазначити, що це не перший випадок затримання Асхабова. У вересні 2023 року Хасана Асхабова та його брата-близнюка Хусейна затримували в Таїланді.

Їх підозрювали в причетності до скоєного трьома громадянами Казахстану за схожим сценарієм пограбування італійського туриста. Незважаючи на ці звинувачення, брати змогли уникнути покарання і переїхати на Балі.

А в березні минулого року UFC дискваліфікувала Хусейна Асхабова на два роки через провалений допінг-тест.