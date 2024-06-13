Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Повернення Мак-Грегора знаходиться на межі зриву

Станіслав Лисак — 13 червня, 10:06
Повернення Мак-Грегора знаходиться на межі зриву

Поєдинок між ірландцем Конором Макгрегором (22-6) та американцем Майклом Чендлером (23-8) знаходиться на межі зриву.

Про це повідомляє інсайдер Аріель Хелвані у соцмережі X (колишній Twitter).

"Я отримав відразу кілька підтверджень про те, що боси UFC почали шукати варіанти на випадок можливої ​​заміни. Насправді схоже, навіть більше песимізму, ніж минулого тижня, після того, як Конор скасував Дублінську пресконференцію в останню хвилину.

Але ми ще не вийшли з лісу нерозуміння. Це ще не все, і, сподіваюся, остаточна відповідь так чи інакше буде найближчим часом", — сказав Аріель Хелвані.

Нагадаємо, поєдинок Конора проти Чендлера має відбутися в ніч на 30 червня у головній події UFC 303. Майкл упевнений у своїй перевазі над Мак-Грегором.

Конор Мак-Грегор Майкл Чендлер UFC 303

Конор Мак-Грегор

Мак-Грегор: Можливо Усик — той, хто зможе перемогти Ф'юрі
Повернення Мак-Грегора: в UFC презентували офіційний тизер
Гарсія викликав на бій Мак-Грегора
Макгрегор — про Гарсію: Провалив зважування і був на препаратах — довічна дискваліфікація
Чендлер: Я домінуватиму над Мак-Грегором

Останні новини