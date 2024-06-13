Повернення Мак-Грегора знаходиться на межі зриву
Поєдинок між ірландцем Конором Макгрегором (22-6) та американцем Майклом Чендлером (23-8) знаходиться на межі зриву.
Про це повідомляє інсайдер Аріель Хелвані у соцмережі X (колишній Twitter).
"Я отримав відразу кілька підтверджень про те, що боси UFC почали шукати варіанти на випадок можливої заміни. Насправді схоже, навіть більше песимізму, ніж минулого тижня, після того, як Конор скасував Дублінську пресконференцію в останню хвилину.
Але ми ще не вийшли з лісу нерозуміння. Це ще не все, і, сподіваюся, остаточна відповідь так чи інакше буде найближчим часом", — сказав Аріель Хелвані.
Нагадаємо, поєдинок Конора проти Чендлера має відбутися в ніч на 30 червня у головній події UFC 303. Майкл упевнений у своїй перевазі над Мак-Грегором.