За схемою Хакімі: зірка UFC залишив колишню без грошей, переписавши майно на маму

Колишня дівчина зіркового бійця UFC Ісраеля Адесаньї, Шарлотта Поудрелл, втратила в суді спробу отримати половину його статків.

Як повідомляє видання Business Day, екскохана вимагала 7,5 мільйона доларів, хоча вони не були одружені, не мали дітей і зустрічалися лише рік.

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Шарлотта заявила, що саме вона допомогла Адесаньї стати чемпіоном, але це не вплинуло на рішення суду. Виявилося, що всі фінанси бійця офіційно зареєстровані на його матір, тому юридично він не володіє жодною власністю.

Суд не тільки відмовив Поудрелл у її вимогах, а й зобов’язав виплатити Адесаньї 500 тисяч доларів – половину її власних заощаджень.

Фанати порівнюють цю ситуацію зі знаменитим випадком Ашрафа Хакімі, коли його ексдружина не змогла претендувати на його гроші через аналогічну схему з фінансами.

Нагадаємо, напередодні Адесанья поступився російському середньоваговику Нассурдіну Імавову в головному поєдинку UFC Fight Night 250.