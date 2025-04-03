Лідер Реала відписався у соцмережах від нідерландської моделі на тлі чуток про їх роман
Англійський півзахисник Реала Джуд Беллінгем зробив рішучий крок у своїх нових стосунках із моделлю Ешлін Кастро.
Нещодавно футболіст відписався в Instagram від нідерландської блогерки Лаури Селії Валк, яка у відповідь зробила те саме.
Раніше саме Валк ЗМІ пов’язували з Беллінгемом, проте ці чутки були неодноразово спростовані.
Наприкінці минулого року нідерландська модель офіційно заявила, що вона "самотня", розвіявши всі спекуляції. А тепер, після публічного роману Беллінгема з Ешлін Кастро, він зробив ще один крок – видалив акаунт на закритому додатку для знайомств Raya.
Нагадаємо, не так давно Ешлін довелося пояснювати прихильникам, що вона ніколи не працювали у сфері ескорту, яку її раніше приписували ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що легенду футболу втягнули у скандал через інтимне відео 72-річної моделі.