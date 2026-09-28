Популярна гольф-інфлюенсерка показала гарячий образ на полі в Мексиці

Популярна американська гольф-інфлюенсерка Хоуп Біл поділилася новою серією фотографій із мальовничого Chileno Bay Golf Club у Лос-Кабосі, Мексика. Блогерка продемонструвала свій образ для гри в гольф та вкотре привернула увагу багатотисячної аудиторії.

Біл позувала просто на полі для гольфу, показавши стильний спортивний образ. Світлини з Мексики швидко зібрали безліч компліментів від підписників, які стежать за її життям та кар'єрою.

Читайте також : Фото Дружина вінгера збірної України підкорила мережу гарячими фото з примірочної

Сторінка Хоуп в Instagram налічує близько 1,5 мільйона підписників, тому кожна нова публікація інфлюенсерки регулярно привертає увагу її величезної аудиторії.

Свою фотосесію Біл супроводила анонсом нового випуску на YouTube:

"Новий епізод уже доступний на YouTube — і, можливо, це мій улюблений досвід гри в гольф".

Окрім блогерської діяльності, Хоуп також працює персональним тренером. Вона поєднує фітнес, гольф та створення контенту, регулярно показуючи підписникам моменти зі свого спортивного життя.

Раніше повідомлялося, що найсексуальніша гольфістка світу Пейдж Спіранак показала ефектне перевтілення після тренування.