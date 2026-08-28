Найсексуальніша гольфістка світу змінила спорт на кухню: красуня показала свій улюблений рецепт

Відома американська гольфістка та модель Пейдж Спіранак вирішила здивувати своїх прихильників незвичним контентом та на деякий час проміняла гольф-клуб на кухонне приладдя.

33-річна спортсменка опублікувала відео, у якому показала, як готує свій улюблений йогуртовий перекус. Замість звичних кадрів із тренувань та гольф-поля Спіранак взяла до рук миску та ложку й продемонструвала весь процес приготування.

Для свого рецепта Пейдж використовує безлактозний грецький йогурт, до якого додає трохи звичайного органічного молока без цукру, щоб консистенція не була надто густою. Потім спортсменка кладе арахісову пасту та шоколадний протеїн, а зверху додає гранолу зі смаком ванілі та шоколадної крихти.

Не обійшлося й без уваги до зовнішнього вигляду. Спіранак з'явилася у кадрі в жовтому топі та синіх спортивних шортах, а також без макіяжу та з розпущеним волоссям, продемонструвавши свій природний образ.

Cooking with Paige pic.twitter.com/MUhksGB7i1 — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) August 25, 2026

Нагадаємо, Пейдж давно є однією з найвідоміших спортивних інфлюенсерок світу. Загалом на різних платформах за її життям стежать понад 7 мільйонів підписників.

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Нещодавно американка вже опинилася в центрі уваги після фотосесії до Дня незалежності США.

Раніше повідомлялося, що Спіранак випустила календар на рік зі своїми пікантними знімками, який став хітом у соцмережах.