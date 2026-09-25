Найгарячіша гольфістка світу показала ефектне перевтілення: за годину змінила образ після тренування

Гольфістка та модель Пейдж Спіранак поділилася новими кадрами свого ефектного перевтілення. Спортсменка показала, як після тренування з гольфу за лічені хвилини перетворила спортивний образ на стильний лук для модного показу.

За словами Пейдж, на повну зміну образу в неї був лише близько години. За цей час вона встигла переодягнутися, зробити макіяж та підготуватися до світського заходу.

Замість спортивного вбрання Спіранак обрала джинси та сорочку, доповнивши образ макіяжем і зробивши акцент на жіночності. Новий лук помітно відрізнявся від того, у якому вона ще зовсім недавно тренувалася на гольф-полі.

Пейдж показала обидві частини свого дня у соцмережах, продемонструвавши, наскільки швидко можна змінити настрій і стиль. Спочатку тренування та спортивний образ, а вже за годину – підготовка до модного заходу й зовсім інша атмосфера.

Нагадаємо, Пейдж давно є однією з найвідоміших спортивних інфлюенсерок світу. Загалом на різних платформах за її життям стежать понад 7 мільйонів підписників.

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Нещодавно американка вже опинилася в центрі уваги після фотосесії до Дня незалежності США.

Раніше повідомлялося, що Спіранак випустила календар на рік зі своїми пікантними знімками, який став хітом у соцмережах.