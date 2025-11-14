Lunin flow: зірки Реала підкололи українця у соцмережах за його яскравий образ

Український голкіпер Реала Андрій Лунін опублікував у соцмережах фото у яскравому спортивному костюмі та жовтих окулярах, продемонструвавши стиль, який складно не помітити.

І гравці "вершкових" не втрималися, щоб не пожартувати над партнером у коментарях. Під постом Луніна одразу з'явився справжній зорепад реакцій – Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Ендрік та Хоселу дружно оцінили образ українця.

Гравці написали багато саркастичних коментарів із захватом від образу футболіста.

У коментарях зібралася ціла хвиля позитиву – партнери по команді не лише потролили Луніна, а й насправді засипали його компліментами, визнавши, що стиль у українця – на висоті.

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій, на жаль, жодного разу не виходив на поле у складі Реала. Через це українець замислюється над тим, щоб змінити клуб.