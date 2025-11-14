Українська правда
Богдан Войченко — 14 листопада 2025, 10:03
Lunin flow: зірки Реала підкололи українця у соцмережах за його яскравий образ

Український голкіпер Реала Андрій Лунін опублікував у соцмережах фото у яскравому спортивному костюмі та жовтих окулярах, продемонструвавши стиль, який складно не помітити.

І гравці "вершкових" не втрималися, щоб не пожартувати над партнером у коментарях. Під постом Луніна одразу з'явився справжній зорепад реакцій Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Ендрік та Хоселу дружно оцінили образ українця.

Гравці написали багато саркастичних коментарів із захватом від образу футболіста.

У коментарях зібралася ціла хвиля позитиву партнери по команді не лише потролили Луніна, а й насправді засипали його компліментами, визнавши, що стиль у українця на висоті.

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій, на жаль, жодного разу не виходив на поле у складі Реала. Через це українець замислюється над тим, щоб змінити клуб.

