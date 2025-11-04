Реал Алонсо вже запущено: Вінісіус свариться, Лунін сидить, а Мбаппе сяє, як ніколи

По завершенні сезону-2024/25 мадридський Реал звільнив Карло Анчелотті з поста головного тренера і призначив Хабі Алонсо.

Ексгравець "Вершкових", який перервав гегемонію Баварії в Бундеслізі – здавалося, кращої кандидатури не було.

І от минуло вже півроку, і...

Чемпіон розповідає, як проходить перебудова у найуспішнішому клубі ХХІ століття, де досі грає сидить українець.

***

Помста Барселоні

Ви ж бачили Ель Класіко, правда?

Навіть супердосвідчений Дані Карвахаль бігав за Ламіном Ямалем, ніби хлопчисько, аби повернути борг:

"Ну, може зараз щось скажеш? Давай поговоримо зараз!"

Минулого сезону Барса перемогла Реал чотири рази поспіль, забивши 16 голів. Такого приниження "Вершкові" не знали з часів молодого Мессі. Вкупі з провалом у ЛЧ це й стало для Флорентіно Переса сигналом – час змінювати підхід.

Так-так, саме підхід!

Mbappe scores, what a pass from Bellingham.



Real Madrid 1-0 Barcelona pic.twitter.com/pyUzcGCCh4 — ArdaMuse (@MuseArda) October 26, 2025

Карло Анчелотті та Лука Модрич виглядали архаїчно на тлі Гансі Фліка й Педрі. Реал потребував свого гіка, аби розібрався з викликами Барси.

І Хабі Алонсо розібрався.

Переможне Класіко – лише один епізод. Всього в 11 турах Ла Ліги "Вершкові" виграли 10 разів і поступилися лише Атлетико. У них найкраща оборона в Іспанії (10 пропущених, з них половина – від "Матрацників"); друга найкраща атака (26 забитих; у Барси 28).

У Лізі чемпіонів Реал почергово здолав Марсель (2:1), Кайрат (5:0) та Ювентус (1:0).

Навіть на клубному чемпіонаті світу, коли проєкт лише зачинався, Мадрид дійшов до півфіналу, де програв ПСЖ 0:4.

"Я їду звідси впевненим у собі", – казав після вильоту Алонсо. "Цей турнір багато навчив мене. Дав зрозуміти, ким ми є і що потрібно покращити. Наступний сезон буде іншим".

І він дійсно інший. Пів століття такого не було.

Xabi Alonso has Real Madrid on their best start to a season since 1961-62 😮‍💨 pic.twitter.com/1kVPXFKPs3 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 3, 2025

Нова мітла мете по-новому

Карло Анчелотті цінував індивідуальність зірок, бесіди тет-а-тет – і в Реалі його це за любили.

А от Хабі інший, і вірить лише в колектив.

"Час, проведений разом за сніданком, обідом та вечерею, допомагає зміцнити довіру між гравцями і тренерами, яка буде потрібна в майбутньому", – заявив він на першому ж зібранні.

Хабі на 25 років молодший за Карлетто і на короткій нозі з технологіями. Датчики, дрони, камери тепер в Мадриді всюди.

Новий фітнес-тренер Ісмаель Каменфорте Лопес, якого привів Алонсо, відпрацьовує ситуації, що можуть виникнути у матчах. Виснажливі кроси від Антоніо Пінтуса в минулому; його роль в команді тепер мізерна.

Алонсо наполіг на зміні лікарів, що допустили 25 травм одночасно у листопаді 2024-го. Мануель Арройо – нове обличчя, яке прийшло з Гранади.

⚪️ Xabi Alonso on the Real Madrid training ground⚽️



🔄 Open-ended combination setup:

📍 Alonso’s position dictates the play:

1️⃣ Bounce pass ➡️ play through the lines

2️⃣ Or if blocked: UP, BACK, THROUGH 🎯



📥 Download our 2025 Training Session Plans now!

🔗 Link in bio or click…

"Попередній коуч майже не приймав участі в тренуваннях, а новий – ніби ще один футболіст", – каже джерело в роздягальні.

Це тому, що 43-річний Алонсо справді тренується, ніби збирається на поле. Ще в Баєрі Роберт Андріх говорив, що "тренер кожною дією, кожним пасом додає вправі інтенсивності" – і в Реалі те саме.

"Головною метою Хабі після прибуття було змінити динаміку тренувань. Завдяки більшій кількості відео, персоналізації, детальнішому аналізу та зосередженню на таких речах, як пунктуальність та інтенсивність", – цитує гравця на правах анонімності The Athletic .

Тактично Хабі змушує напад Реала пресингувати активніше, ніж будь-коли за Анчелотті.

Хави ж давно забули про свої позиції. Алонсо пропагує плинність ролей. В останніх 5 матчах він тричі міняв схему. На відеоуроках баск наголошує Беллінгему, Гюлеру, Чуамені, Камавінзі, Вальверде, що "прагне розбити гру на фази та ситуації, а не на фіксовані позиції".

А оскільки його вимоги фізично виснажливі, то й тренажерного залу стало більше.

Xabi Alonso has created the most tactically complete Real Madrid that I have ever seen.



4-2-4 build-up, 3-2-5 attack, man-to-man pressing from the goal kick, & most importantly Madrid are getting effective pressure on the ball in open play!



A breakdown of the new-look Madrid 👇 pic.twitter.com/VJu5OWSc7O — EBL (@EBL2017) September 22, 2025

Ясна річ, це подобається не всім.

"Дехто в команді виграв дуже багато, не виконуючи нічого подібного, і зараз вони скаржаться, що їм це нав’язують. Особливо ті, хто раніше був недоторканими", – пише The Athletic .

" Він думає, що він Пеп Гвардіола, але поки що він просто Хабі ", – нібито сказав один з ветеранів.

І щонайменше одного незадоволеного ви точно помітили в Ель Класіко.

Як учить Пеп

Футбол, може, й не математика, та все ж зміни від Алонсо помітні у цифрах, які дає Opta.

Так, минулого сезону Реал пропускав 1,47 контратак за гру, а тепер – 0,83.

Пресинг "Вершкових" став інтенсивнішим. Їхній показник PPDA (кількість передач, зроблених суперником, до спроби відібрати у нього м’яч) впав з 12,1 до 10,8.

За Алонсо Реал в середньому 8,8 раза відбирає м’яч у фінальній третині поля – це вдвічі частіше, ніж за пізнього Карлетто. Пропорційно зросла і кількість ударів після високих перехоплень – з 1,2 до 2,5 за гру. Аж 28% перехоплень Реала тепер завершуються ударами – це найвищий показник в Європі.

Xabi Alonso & Real Madrid Ideas to break FCB High Press.



📌 Narrow CBs: to increase the pressing distance for Barça’s wingers.

📌 Deep FBs: to increase the pressing distance for Barça’s fullbacks.

📌 Use of Wrong-Footed winger (Camavinga) to switch play.pic.twitter.com/Beg0MJ9Dv2 — Roger Bonet "Ruxi" (@Ruxiiii4) October 27, 2025

Разом з тим, росте і володіння м’ячем; з Ювентусом та Вільярреалом воно перевищило 65%.

Коли ж Реал таки контроль втрачає, то слідує швидкий тактичний фол; їх тепер удвічі більше, ніж було рік тому.

Хтось скаже – гей, тут майже те саме, що збудував у Барсі Флік!

Так воно насправді і є.

Той-таки високий і негайний пресинг, контратаки після перехоплень, солідний процент контролю для атак і просто відпочинку. Ото хіба лінія захисту не така ризикована, хоча Дін Гейсен і з цим посперечається.

Ну, а загалом цю ігрову модель і Флік, і Алонсо перейняли у Пепа Гвардіоли в Баварії. Каталонський філософ досі впливає на Класіко, навіть якщо не бере в ньому участі з 2012-го.

Xabi Alonso a Guardiola: Así no es hombre... ¿qué me vas a enseñar tú si fui mil veces mejor centrocampista que tú que eras un paquete y diste positivo por nandrolona en Brescia nada más salir del Barça? pic.twitter.com/34GePppsVc — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) September 7, 2025

Жертви й бенефіціари

В системі Анчелотті процвітали одні, в моделі Алонсо – інші.

Найбільше виграв від змін Арда Гюлер, в якому Хабі побачив "нового Модрича". З урахуванням КЧС 20-річний турок набігав вже 1351 хвилину. Це він тепер диктує темп і зв’язує лінії Реала.

Понад те, Гюлер забив 4 голи і віддав 8 асистів.

"Я погоджуюся з Ардою, що йому потрібно бути ближче до м’яча. Він особливий гравець, бо чим більше дотиків він робить, тим краще він грає сам – і тим краще грає команда", – Алонсо кайфує , що його ставка на молодого виправдалася.

Саме Гюлер та його передачі не пустили на "Бернабеу" Ніко Паса після проривного року в Комо.

Також звертає на себе увагу його зв’язка з Мбаппе – ну прямо Озіл та Роналду!

Ще один новоспечений лідер – лівий бек Альваро Каррерас, який з виду легко виконує аномальну роботу. З Леванте, наприклад, 16 разів підібрав м’яч – це рекорд сезону в Іспанії.

Саме Альваро з’їв Ламіна Ямаля, що забагато балакав перед Класіко.

Ну, і забиває він теж зі смаком.

Дін Гейсен ще не тягне на лідера оборони, але вже незамінний. Алонсо захищає екснапарника Іллі Забарного навіть коли той привозить.

Те саме стосується і 18-річного Франко Мастантуоно, який лише звикає до Європи і далекий від ефективності часів Рівер Плейта.

Що ж до Кіліана Мбаппе, то він у новій моделі просто монстр. 18 голів в 14 матчах!

Влітку француз жорстко перехворів на гастроентерит, втративши 6 кіло, які згодом так і не набрав – частково з цієї причини він виглядає дуже легко; ніби скинув 3-4 роки. Також допомагає і регулярніша, ніж за Карло, доставка м`яча з флангів.

"Кіліан заб’є багато голів. Не знаю, скільки, але відчуваю, що їх буде дуже багато", – Алонсо вже потирає руки.

Kylian Mbappé’s 2025 in LaLiga:



⏱️ - 2496min (27.7x 90’)



⚽️ | 34 Goals (1.23)

🎁 | 15 Big Chances Created (0.54)

🪄 | 71 Successful Dribbles (2.56)



7 games left.



pic.twitter.com/m1tUU7am0J — 𝐒𝐡𝐚𝐧 (fb) (@shnftbl) November 1, 2025

За його спиною також Куртуа, Беллінгем, Чуамені, Камавінга, Браїм, Мілітао, чиї ролі та важливість особливо-то й не змінилися.

Проте це лише один бік роздягальні. На іншому сидять забуті й злі герої вчорашніх баталій.

Феде Вальверде грає постійно, але правого захисника. Це починалося з латання діри після травм Карвахаля й Трента, але зараз вже ясно, що саме уругваєць найкращий у ролі, яка його зовсім не тішить:

"Я добре граю в центрі, на своїй позиції, де я грав завжди. Тренер знає, що мені дуже подобається грати хавбека".

Ну, і є ще гравці, яких Хабі не бачив у складі зі старту, якщо вірити Marca – Андрій Лунін, Фран Гарсія, Ферлан Менді, Давід Алаба, Тоні Рюдігер, Дані Себальйос, Ендрік та Родріго. Усім їм пропонували покинути клуб, але ніхто не пішов – і Алонсо робить так, щоб вони передумали.

Родріго як найбільш зірковий з вісімки вже гучно матюкається після замін.

Ендрік заявив агенту, мовляв, хоче трансфер в інший топклуб, що може стати проблемою, бо кому він треба?

lunin is killing me pic.twitter.com/KclCB0jxJf — ana (@belliigol) October 26, 2025

Лише Андрій Лунін виглядає на лавці задоволено. На відміну від решти, йому не звикати. Наш сидів і за Анчелотті, і за Зідана, і за Соларі, і за Лопетегі. Досвідчений.

Вінісіус розбрату

Ну, а це особливий випадок.

Хабі Алонсо хоче грати з Вінісіусом, але на своїх умовах, що дратує бразильця, який звик до уваги від Анчелотті.

Всі бачили, у що це вилилося в Ель Класіко.

"Завжди я! Я залишаю команду! Я краще піду, я йду!", – кричав Віні після заміни, навіть до роздягальні сходив, але зрештою повернувся.

"Віні, зберися, що за чорт", – прочитали по губах Алонсо.

Xabi Alonso tiene que entender que su destino y fortuna dependen de Vinicius.pic.twitter.com/2O7RWmVYHy — DécimoCornelio (@DecimoCornelio) October 26, 2025

Перед Барсою Вінісіус зіграв повністю лише 3 матчі з 10, де виходив у старті. Ще тричі він сам виходив на заміну. От і накипіло.

Джерела в роздягальні Реала стверджують, що Алонсо бачить лідером Мбаппе, а Вінісіуса – лише одним з групи підтримки Кіліана. Також тут на рівних ролях Мастантуоно, Браїм Діас, Гонсало Гарсія.

В еру Хабі Вінісіус не додає, але й не регресує. У нього посередні 5+4 в усіх турнірах; 8,5 спроби дриблінгу за 90 хвилин (минулого сезону було 8,3) із 36% успішності (було 39%).

Авжеж, у 2021-24 роках бразилець показував геть інший рівень.

Видається так, що або він його поверне до весни, або Віні продадуть – і це незалежно від успіху проєкту Алонсо.

У бразильця контракт до літа 2027-го, і продовжити його не вдається через галактичні вимоги гравця. Наразі від "Галактікос" у ньому тільки пиха й лишилася.

Ну, і так – Алонсо замінив Вінісіуса і в першому матчі після Класіко теж. Замість тисячі слів.

la réaction de xabi alonso sur le pénalty de vinicius 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pIwDnYzA2T — Le M 🐺 (@lone_wolf_213) November 1, 2025

Урок для Алонсо

Хабі поки твердо гне свою лінію, та El Pais стверджує, що боси не завжди його в цьому підтримують.

Прозвучала навіть фраза: "Це має стати уроком для Вінісіуса, але й для Алонсо теж".

Баску слід бути дуже акуратним.

На "Бернабеу" успіху досягали тімбілдери Зідан, Анчелотті й Дель Боске, тоді як тактик Бенітес і півроку не протримався, а вимогливого Фабіо Капелло звільнили через 11 днів після перемоги в Ла Лізі.

"Ми завжди повинні шукати людей, які можуть дати нам більше, ніж просто результати", – сказав тоді спортдир Предраг Миятович.

З ним погоджується і легенда Ла Ліги Хорхе Вальдано, який працював у Реалі до появи Жозе Моурінью:

"Я пам’ятаю, як одного разу Зідана запитали, як йому подобається грати – з чотирма чи трьома захисниками, і Зідан відповів, що це не головне. Важливими були стосунки між великими гравцями. Метод в Реалі завжди ставився нижче за талант гравців".

Наразі голи Мбаппе й паси Гюлера рятують Алонсо від розбірок з незадоволеними в роздягальні, але варто кілька разів оступитися...

... невідомо навіть, на чию сторону стане клуб.

You can clearly see Xabi Alonso’s excitement, why he hit his chest on Mbappe so hard 😭.



He’s super proud he’s utilizing the talents he has



pic.twitter.com/VhK7Kz0nRV — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) August 24, 2025

Реал – це не Баєр.

Хабі має вибір – зробити запасних знову щасливими чи вмовити Переса на їхній продаж. Не так важливо, що він обере; головне – швидкість.

Ну, а щодо побудови гри, методології тренувань, розвитку молоді, то Хабі як був топом у Леверкузені й Сан-Себастьяні, так і залишається. Може, він і не Гвардіола, але у Алонсо досить таланту, щоб претендувати на кар’єру великого тренера.