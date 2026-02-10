Відео, яке розірвало Тікток: Судаков показав, який макіяж зробила йому старша донька

Хавбек Бенфіки та збірної України Георгій Судаков показав себе з абсолютно неочікуваного боку, і миттєво став героєм соцмереж.

Футболіст опублікував у TikTok кумедне відео, на якому його старша донька Мілана робить татові повноцінний макіяж. Судаков спокійно лежить на дивані та знімає процес на камеру, повністю довірившись маленькій візажистці.

На обличчі гравця з'являються помада, тональний крем, "філери" та ще чимало косметики, а сам Георгій лише посміхається й терпляче чекає фінального результату.

Відео він підписав коротко і дуже влучно:

"Коли ти татова доця".

Ролик швидко набрав популярність, зібравши понад 200 тисяч переглядів і майже 20 тисяч лайків лише за добу.

Читайте також : Моурінью назвав недолік Судакова, який треба виправити

Нагадаємо, 17 вересня у сім'ї Судакових сталося поповнення – народилася донечка Злата. Лише днями щасливі батьки вперше показали малечу публіці. Разом із нею зростає й старша донька Мілана, яка народилася навесні 2022 року.

Раніше Георгій зробив символічний подарунки для доньок у вигляді іменних форм Бенфіки.