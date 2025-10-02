Ястремська підкорила Велику китайську стіну: українська тенісистка поділилася яскравими фото

Українська зірка тенісу Даяна Ястремська продовжує тішити своїх прихильників не лише на корті, а й за його межами.

Спортсменка вирушила на екскурсію до однієї з головних світових пам’яток – Великої китайської стіни.

Читайте також : Фото Магучіх похизувалася сонячною фотосесію з відпочинку у Ніцці

Даяна поділилася в Instagram яскравими світлинами з подорожі, на яких показала неймовірні пейзажі та атмосферу цього унікального місця.

Фани відразу засипали Ястремську компліментами та лайками, відзначивши, що їй дуже пасує така подорож у стилі "must-see".

Нагадаємо, Даяна не зуміла вийти у третє коло турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У другому раунді змагань українка програла іспанці Джессіці Бузас Манейро.

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк не зуміла дотиснути Джессіку Пегулу, вилетівши в 1/8 фіналу турніру.