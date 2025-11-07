Втратив лік автівкам: Роналду не зміг названу точну кількість машин у своєму гаражі

40-річний нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду, нещодавно визнаний першим мільярдером у спорті, розповів у новому інтерв'ю Пірсу Моргану, що вже не знає, скільки автомобілів має у своїй колекції.

Португалець відверто розгубився, коли його спитали про кількість машин у його гаражі.

"Чесно, я втратив рахунок. Якщо довелося б робити ставку – сказав би, 40 або 41. Я люблю Bugatti – це справжні звірі," – посміявся Роналду.

Найновіше придбання легенди – Bugatti Tourbillon вартістю 3,2 мільйона фунтів. Цей суперкар став черговим коштовним екземпляром у колекції, яка сьогодні оцінюється у близько 22 мільйони.

З роками його гараж перетворився на справжній музей швидкості. Португалець володіє трьома унікальними Bugatti – це Centodieci за 8,5 млн фунтів (один із десяти у світі), Chiron за 2 млн і Veyron вартістю 1,5 млн. У його колекції також красуються Ferrari Monza за 1,4 млн і Ferrari Daytona SP3, яку оцінюють у близько 2 млн. Не менш вражаюче виглядають McLaren Senna (750 тис.), Lamborghini Aventador (270 тис.) та Bentley Flying Spur (250 тис.).

Серед особливо цінних подарунків – Mercedes G-Wagon Brabus за 600 тис., який Роналду отримав від Джорджини Родрігес. А ще в його колекції є одразу три Rolls-Royce – Cullinan, Phantom Drophead Coupe та Dawn, останній із яких Джорджина подарувала йому на день народження.

Попри любов до розкоші, у Роналду є й "скромніші" авто – Chevrolet Camaro за 40 тис., яким він користується для сімейних поїздок. Окрім того, у гаражі можна знайти Ferrari 599 GTO, Bentley Continental GT, Mercedes AMG GLE 63 і Mercedes-Benz S65 AMG.

Нагадаємо, в інтервʼю Пірсу Моргану Роналду заявив, що трьох титулів з Португалією достатньо, щоб вважати його найкращим гравцем в історії.

Раніше португалець висловився щодо завершення професійної кар'єри.