Ібрагімович подарував собі рідкісну Ferrari на день народження: шедевр за 3,9 млн доларів

Богдан Войченко — 4 жовтня 2025, 11:11
Культовий шведський форвард Златан Ібрагімович знову здивував фанатів розкішним подарунком на власний день народження. Цього разу легендарний нападник поповнив свою колекцію унікальним Ferrari F80 – суперкаром, який уже встигли охрестити майбутнім символом італійського бренду.

Для Ібри такі автоподарунки стали справжньою традицією. Минулого року він придбав ексклюзивний Ferrari SF90 XX Spider, а тепер вирішив підняти планку ще вище. Його вибір упав на новинку – Ferrari F80, що відзначає 80-річчя компанії.

Цей гібридний суперкар здатен вразити навіть найвибагливіших шанувальників швидкості: потужність двигуна варіюється від 900 до 1200 кінських сил залежно від комплектації. Вартість моделі стартує від 3,5 млн доларів і може сягати 3,9 млн.

Щоправда, отримати такий автомобіль не так просто – виробник випустить лише 799 екземплярів, усі з яких уже зарезервовані для обраних клієнтів.

Серед щасливчиків опинився й Ібрагімович, який вкотре довів, що й після завершення кар’єри продовжує жити у власному стилі – дорого, ексклюзивно та з розмахом.

Раніше повідомлялося, що Златан взяв участь у кумедному челенджі, в якому відмовився визнавати, що є форвард кращий за нього.

