Презент за 2 млн гривень: Світоліна подарувала батькові люксове авто
Українська тенісистка Еліна Світоліна, бронзова призерка Олімпійських ігор і одна з найуспішніших спортсменок країни, зворушила мережу своїм щедрим і теплим вчинком.
Зірка вирішила подарувати своєму батькові новенький автомобіль преміумкласу.
У своєму Instagram Світоліна опублікувала фото білого Mercedes-Benz GLA 180 із лаконічним підписом:
"Подарунок для мого тата!"
За даними автодилерів, ціна такої моделі в Україні стартує від 2 мільйонів гривень.
Нагадаємо, напередодні українська тенісистка стала володаркою нагороди "Heart Award" за виступ у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.
Раніше Світоліна опублікувала миле родинне селфі перед переглядом вистави в легендарному оперному театрі в Одесі.