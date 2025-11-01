Презент за 2 млн гривень: Світоліна подарувала батькові люксове авто

Українська тенісистка Еліна Світоліна, бронзова призерка Олімпійських ігор і одна з найуспішніших спортсменок країни, зворушила мережу своїм щедрим і теплим вчинком.

Зірка вирішила подарувати своєму батькові новенький автомобіль преміумкласу.

У своєму Instagram Світоліна опублікувала фото білого Mercedes-Benz GLA 180 із лаконічним підписом:

"Подарунок для мого тата!"

За даними автодилерів, ціна такої моделі в Україні стартує від 2 мільйонів гривень.

Нагадаємо, напередодні українська тенісистка стала володаркою нагороди "Heart Award" за виступ у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.

Раніше Світоліна опублікувала миле родинне селфі перед переглядом вистави в легендарному оперному театрі в Одесі.