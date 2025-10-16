Лунін отримав від Реала новенький М5 в межах спонсорської угоди з BMW

Компанія BMW зробила щедрий подарунок футболістам Реала, і всі гравці мадридського гранда отримали нові автомобілі в межах партнерської угоди з клубом.

Не залишився осторонь і український голкіпер Андрій Лунін, який став власником розкішного BMW M5 2025 року.

Нове покоління M5 – це гібридна потужна модель із турбованим V8 та електромотором, яка поєднує швидкість, комфорт і технологічність.

За даними європейських дилерів, вартість BMW M5 2025 року стартує від 120 тисяч доларів, але в Україні така модель у повній комплектації коштує близько 180-190 тисяч.

Нагадаємо, не так давно дружина голкіпера мадридського Реала та збірної України, Анастасія, похизувалася в соцмережах зеленим BMW M2, який Андрій подарував коханій на честь річниці весілля.