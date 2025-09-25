Легендарна Вінус Вільямс зіграє весілля з відомим актором на італійському острові
Легендарна американська тенісистка Вінус Вільямс готується до свого першого шлюбу. Її весільна церемонія з італійським актором і моделлю Андреа Преті відбудеться на острові Іскья, у Неаполітанській затоці.
За інформацією видання Ansa, урочистості пройдуть у справжньому казковому місці – на маяку Пунта Імператоре, який розташований на скелястому мисі з неймовірними панорамними краєвидами. Дістатися туди зможуть лише обрані – вузькою кам’яною стежкою та подолавши 155 сходинок.
Після обміну обітницями святкування продовжиться у ресторані Lisola, відкритому лише минулого року. Заклад буде надійно охоронятися, аби забезпечити приватність пари.
До Італії Вінус прибула одразу після насиченої поїздки: після виступу в Нью-Йорку вона провела кілька днів у друзів під Лондоном, а потім вирушила готуватися до свого особливого дня.
Чутки про заручини спортсменки та Андреа Преті з’явилися ще у 2024-му, але лише цього літа Вільямс підтвердила їх – після яскравої дівич-вечірки на яхті біля Менорки.
Очікується, що на весілля завітають зірки спорту та шоу-бізнесу, але список гостей поки тримають у секреті.
Раніше повідомлялося, що 45-річна американська тенісистка не змогла подолати перше коло турніру серії WTA 1000 в американському Цинциннаті, поступившись іспанці Джессіці Бузас Манейро.