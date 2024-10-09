Експерша ракетка світу вийшла заміж

Експерша ракетка світу і дворазова чемпіонка турнірів Grand Slam Гарбіньє Мугуруса вийшла заміж.

Про це повідомляє видання HOLA.com.

Весілля відбулося 5 жовтня, іспанка одружилась з бізнесменом Артуром Боржесом.

Пара зустрічалася з 2021 року, а в травні 2023-го оголосила про заручини.

Мугуруса розповідала журналістам, що познайомилася з Артуром випадково. Під час виступів на US Open тенісистка вирішила прогулятися Нью-Йорком, до неї підійшов випадковий перехожий, який упізнав її і побажав удачі на турнірі. Це був Артур. Пізніше Мугуруса і Боржес вже прогулювалися разом і, як сказала Гарбіньє, це було кохання з першого погляду.

Боржес працює в індустрії моди. Три роки тому він розлучився з фінською фігуристкою Кійрою Корпі, з якою зустрічався 11 років.