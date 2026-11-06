Світоліна вразила стильним образом на фотосесії для WTA Finals

Українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у традиційній фотосесії напередодні Підсумкового турніру WTA Finals.

Спортсменка позувала біля головного трофея змагань, який цього разу прикрасили квітами, та продемонструвала ефектний образ.

Для фотосесії українка обрала незвичайне поєднання одягу: бежевий бомбер, сорочку та піджак, під яким, схоже, була чорна мереживна сукня. Образ доповнили чорні колготки та туфлі на підборах.

Нагадаємо, цьогоріч організатори вирішили змінити формат представлення учасниць WTA Finals. Замість традиційної групової фотографії тенісистки отримали індивідуальні портрети.

У попередні сезони спільні знімки були однією з традицій турніру: зокрема, у 2024 та 2025 роках WTA публікувала загальні фото учасниць разом з окремими портретами.

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Зміна формату привернула особливу увагу через участь Світоліної та представниць країн-агресорок Аріни Сабалєнки й Мірри Андрєєвої, які потрапили з українкою до однієї групи. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Еліна відмовляється від спільних фотографій і рукостискань із представницями Росії та Білорусі після матчів.

Підсумковий турнір WTA Finals відбудеться з 8 до 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. Своїх суперниць на груповому етапі Світоліна вже дізналася, а готуватися до змагань їй допомагає колишній український тенісист Сергій Стаховський, який тимчасово замінив звичного тренера Ендрю Беттлза.