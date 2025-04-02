Кохання та розкішні образи: хавбек Шахтаря з дружиною знявся у стильній фотосесії

Український півзахисник Шахтаря Георгій Судаков разом із дружиною знялися у стильній фотосесії, яка одразу привернула увагу фанатів.

Молоде подружжя вразило стильними образами, а їхні знімки швидко поширилися мережею. На фото Георгій та Єлизавета постають у вуличному стилі, випромінюючи позитив та кохання.

Знімки вже викликали шквал позитивних відгуків у соцмережах. Фанати відзначають не лише стиль подружжя, а й їхню емоційну близькість, яка відчувається у кожному кадрі.

Нагадаємо, Георгій та Єлизавета почали стосунки у підлітковому віці. У 2022 році пара одружилася, а вже через декілька місяців у родини з'явилася донька Мілана.

Цього сезону на рахунку 22-річного футболіста 10 голів і 3 результативні передачі в 21 матчах УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Судаков назвав ідеальну лігу для продовження кар'єри.