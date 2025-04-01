Дружина ексгравця Барселони, якого звинувачували у зґвалтуванні, оголосила про вагітність
Дружина колишнього футболіста Барселони та ПСЖ Дані Алвеса оголосила про вагітність.
Джоана Санс поділилася радісною новиною у соцмережах.
"Сьогодні я хочу поділитися тим, що в 27 років, будучи абсолютно здоровою, я пройшла через дві процедури ЕКЗ, три втрати вагітності, операцію на трубах та діагноз ендометріозу. Я здала безліч аналізів за ці роки, мала ідеальні ембріони, але жоден лікар не зміг пояснити, чому нічого не виходило. Це була нестерпна фрустрація – чому всі навколо вагітніють "як за помахом чарівної палички", а в мене не виходить? Я звикла, що завдяки зусиллям, праці та наполегливості досягаю всього, чого хочу, але тут все працює інакше, люба.
Мій останній заморожений ембріон, моя остання надія – і ось вона тут, здорова і росте. Я знаю, що це мама мені її послала, щоб я більше ніколи не почувалася самотньою, щоб у мене з’явилася причина бути сильною та наповнити життя любов’ю після стількох випробувань.
Я досі не вірю, інколи прокидаюся вночі з острахом побачити кров на простирадлах, закриваю очі на УЗД, поки не почую, що все добре... Але я зрозуміла одне – все приходить у свій час. Не здавайтесь", – написала Санс.
Нагадаємо, у лютому 2024-го суд Барселони визнав Алвеса винним у сексуальному насильстві та засудив його до 4,5 років позбавлення волі. Окрім того, він мав виплатити жертві 150 тисяч євро компенсації.
Як відомо, під час судових засідань бразилець надав п'ять різних версій інкримінованих йому злочинів. Також він наполягав на тому, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Напередодні Високий суд Каталонії ухвалив рішення на користь Дані Алвеса, оскільки визнав недостатніми докази звинувачення. Судді одноголосно підтримали апеляцію адвокатів футболіста та відхилили запити прокуратури щодо збільшення терміну ув’язнення до 9 або навіть 12 років.
Раніше повідомлялося, що легенда Барселони повернувся у соцмережі після скандалу зі зґвалтуванням із релігійною піснею.