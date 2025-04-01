Дружина ексгравця Барселони, якого звинувачували у зґвалтуванні, оголосила про вагітність

Дружина колишнього футболіста Барселони та ПСЖ Дані Алвеса оголосила про вагітність.

Джоана Санс поділилася радісною новиною у соцмережах.

"Сьогодні я хочу поділитися тим, що в 27 років, будучи абсолютно здоровою, я пройшла через дві процедури ЕКЗ, три втрати вагітності, операцію на трубах та діагноз ендометріозу. Я здала безліч аналізів за ці роки, мала ідеальні ембріони, але жоден лікар не зміг пояснити, чому нічого не виходило. Це була нестерпна фрустрація – чому всі навколо вагітніють "як за помахом чарівної палички", а в мене не виходить? Я звикла, що завдяки зусиллям, праці та наполегливості досягаю всього, чого хочу, але тут все працює інакше, люба.

Мій останній заморожений ембріон, моя остання надія – і ось вона тут, здорова і росте. Я знаю, що це мама мені її послала, щоб я більше ніколи не почувалася самотньою, щоб у мене з’явилася причина бути сильною та наповнити життя любов’ю після стількох випробувань.

Я досі не вірю, інколи прокидаюся вночі з острахом побачити кров на простирадлах, закриваю очі на УЗД, поки не почую, що все добре... Але я зрозуміла одне – все приходить у свій час. Не здавайтесь", – написала Санс.