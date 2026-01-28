Подарував Rolex за 50 тисяч євро: Роналду привітав наречену із днем народження розкішним презентом

Кріштіану Роналду вкотре довів, що для коханої не шкодує нічого.

Зірковий форвард розкішно привітав свою наречену Джорджіну Родрігес з 32-річчям, подарувавши їй елітний годинник Rolex Datejust 31 з жовтого золота з червоним омбре-циферблатом та діамантовим безелем.

За даними ЗМІ, орієнтовна вартість такої моделі становить від 50 до 60 тисяч доларів (понад 54 тисячі євро).

У своєму дописі Роналду ніжно звернувся до коханої:

"З днем народження, жінка мого життя!"

Цей годинник був оновлений брендом Rolex у сучасному дизайні ще у 2019 році та вважається однією з найефектніших моделей у лінійці Datejust.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо про заручини Роналду та Родрігес. Футболіст подарував португальцю величезну каблучку, яка стала темою для обговорень у таблоїдах.

Кксперти оцінили каблучку, яку Роналду подарував Джорджині, у кілька мільйонів доларів.